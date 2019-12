Por definición los crossovers juntan a personajes populares por el simple hecho de verlos interactuar, algo que ocurre en televisión, cine y, más que nada, en el cómic. Detrás de esta combinación está intento de reanimar ventas o alzar rátings al generar interés en una historia establecida, lógica presente en el evento “Crisis on Infinite Earths” (“Crisis en Tierras Infinitas”) del canal estadounidense The CW.

Esta década los reyes del crossover fueron, en el cine, Marvel Studios con su veintena de películas interconectadas; y en televisión Warner Bros., que en 2012 lanzó “Arrow”, un producto “irregular”, pero necesario para desencadenar una franquicia de múltiples elencos que, a pesar de lo distintos que son, funcionan como un todo.

A la violencia urbana de “Arrow” le siguieron “The Flash” (2014) y “Supergirl” (2015); series de ciencia ficción, humor y melodrama; más cercanas a los procedimentales del género policial que al cómic, al menos en un inicio. Conforme pasó el tiempo, la productora de Greg Berlanti (el arquitecto de DC TV) abrazó el lado más surreal de los cómics con resultados exitosos.

Con “Arrow” cerca de su final y más series de DC en camino, “Crisis on Infinite Earths” es una inyección de adrenalina para este universo de cientos de episodios; en el que no es necesario seguir todos para comprender la trama. Este crossover le abre los brazos a gente que, como este redactor, abandonaron “Arrow” en la temporada 5 y se hartaron de “Flash” a mitad de su pelea contra Savitar.

Cómo hilar una catástrofe atractiva

En 1985 DC Comics ideó “Crisis on Infinite Earths” como una forma de incrementar las ventas de sus propiedades. En consecuencia, creó esta serie de 12 cómics donde universos paralelos son destruidos por una fuerza sobrenatural llamada “el Antimonitor”; una historia de tintes épicos, plagada de monólogos y amplias narraciones como solo podría ocurrir en los años 80.

Crossovers los hubo antes y después de la miniserie, pero “Crisis" creó el estándar de oro: un peligro mucho más grande que cualquier otro se aproxima y solo los héroes unidos pueden detenerlo. DC volvió a retomar esta “Crisis” un par de veces más, mientras que Marvel tuvo sus “Secret Wars”, “Civil War”, “Fear Itself” y similares. Todo valía (y vale) para que los héroes se muelan a palos contra otro grupo o entre ellos.

En el cómic y la serie de “Crisis”, Green Arrow (Steve Amell), Flash (Grant Gustin), Supergirl (Melissa Benoist), White Canary (Caity Lotz), Batwoman (Ruby Rose) y otros héroes grandes y pequeños son reclutados para detener el desastre o, al menos, reducir el daño. Esta fórmula, que en el episodio de estreno del domingo 8 de diciembre (solo para EE.UU.) incluyó acción y drama en partes iguales, funciona por esa empatía entre los personajes y el espectador construida durante años.

El error de Marvel

Mientras Marvel Studios hace crossovers exitosos en el cine, en televisión los resultados han sido menores. “Agents of SHIELD”, la mejor serie de superhéroes de la actualidad, tiene tímidas conexiones con las películas.

Pero estos problemas no solo ocurren por la falta de relación entre los proyectos del cine y la TV, sino entre los mismos shows. Esto quedó demostrado con los programas de Marvel Television con Netflix, con notables ejemplos como “Daredevil”, “Jessica Jones” y “Luke Cage” y también desastres como “Iron Fist”. Las cuatro historias confluyeron en “The Defenders”, que pasó sin pena ni gloria.

En la práctica Marvel Television ha desaparecido y es Marvel Studios la que hará series en exclusiva para Disney+. Mientras esto ocurra, es DC quien lleva la delantera. Donde “The Defenders” no tuvo suficiente corazón, los crossovers del canal The CW tienen eso y más. Sus diálogos no son los mejores, ni sus tramas y la veintena de episodios por temporada solo hacen todo más lento.

Pero el carisma de sus personajes sostiene el universo compartido. Y no hay señales de que eso se vaya a detener pronto.

Datos

Si bien “Crisis on Infinite Earths” ya se emite en Estados Unidos, aún no tiene fecha de estreno para América Latina en Warner Channel.

Los episodios 2 y 3 de “Crisis” se emitirán la noche del lunes 9 y martes 10 de diciembre en The CW. Los dos episodios finales llegan en enero del 2020.