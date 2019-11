Disney+ fue lanzado el 12 de noviembre y, si bien presentó algunos problemas técnicos, presentó a usuarios de los EE.UU., Canadá y los Países Bajos con un extenso catálogo de películas y programas perteneciendo a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, 21st Century Fox y National Geographic.

► Disney+ sufre de problemas técnicos en su día de lanzamiento

El servicio de streaming también presentó decenas de películas y series originales a su salida. “The Mandalorian”, serie creada por Jon Favreau y ambientada en el universo de Star Wars, fue la más popular entrega, pero un pequeño documental titulado “Expanding the Universe” podría ser lo más interesante para los aficionados del Universo Cinemático de Marvel.

► “The Mandalorian” en Disney+: esto es lo que dice la crítica

La producción de 12 minutos reitera muchos de los anuncios que hizo Marvel Studios durante la Comic-Con de San Diego en julio de este año, pero también agrega imágenes de arte conceptual inéditas de series como "The Falcon and the Winter Soldier", "Hawkeye" y "What If", además de añadir más información sobre "WandaVision" y "Loki".

THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER

(Fuente: Disney+)

En cuestión a "The Falcon and the Winter Soldier", una de las imágenes en el documental muestra los nuevos uniformes de Sam Wilson (Anthony Mackie), Bucky Barnes (Sebastian Stan) y la hasta entonces desaparecida Sharon Carter (Emily VanCamp). También muestra el nuevo uniforme de Baron Zemo (Daniel Brühl), villano ausente desde "Captain America: Civil War", el cual es más parecido a su contraparte en los cómics.

Más interesantemente, muestra una imagen de Wyatt Russell como Jonathan Walker, un personaje que en los cómics reemplazó al Capitán América bajo el nombre de Super-Patriot y quien será el villano secundario de la serie. En el arte conceptual Russell viste un uniforme similar al de Steve Rogers, aunque muestra una apariencia menos aliñada.

(Fuente: Disney+)

"The Falcon and the Winter Soldier" reunirá a Wilson (Mackie) y Bucky (Stan) en un mundo donde el Capitán América ya no está activo, mientras intentan continuar el legado de su amigo. Se espera que la serie se estrene en agosto del 2020.

HAWKEYE

(Fuente: Disney+)

Otras imágenes pertenecían a "Hawkeye", la serie protagonizada por Clint Barton (Jeremy Renner) mientras entrena a su sucesora Kate Bishop, quien según rumores sería encarnada por la estrella de "Dickinson" Hailee Steinfeld.

(Fuente: Disney+)

En las imágenes se pueden ver a Barton y Kate entrenando, otra escena de acción donde Hawkeye salta sobre el capote de un carro y una última donde aparece Kate Bishop en su nuevo uniforme. Se espera que la serie se estrene a finales del 2021.

(Fuente: Disney+)

LO DEMÁS

"Expanding the Universe" también compartió imágenes de la serie antológica "What If...?", la cual presentará historias alternativas en el Universo Cinemático de Marvel como Peggy Carter (Hayley Atwell) convirtiéndose en la primera Capitán América o una versión de este mismo héroe zombificada.

También se habló de “WandaVision”, la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, reiterando que esta tendrá una influencia a las sitcoms de los años 50s. Mientras tanto, sobre “Loki” se dijo que explicará donde fue el hermano de Thor, interpretado por Tom Hiddleston, tras tomar la Gema del Espacio en “Avengers: Endgame”. Ambas series están programadas para principios de 2021.