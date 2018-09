Emmy 2018: Scarlett Johansson impacta en la alfombra roja | FOTOS

Una de las actrices más talentosas del cine no se quedó fuera de la mayor gala de la televisión. Scarlett Johansson apareció este lunes 17 en la alfombra roja del Emmy 2018, pero no como nominada.

Scarlett Johansson, actriz de películas como "Lost in Translation" y "Ghost in the Shell", llegó como acompañante de su actual pareja, el cómico Colin Jost, quien es además presentador de la gala junto a Michael Che.

Scarlett Johansson llegó a la ceremonia del Emmy con un vestido blanco escotado, aretes de brillantes y zapatos plateados.

Vale resaltar que Colin Jost está nominado una vez más al Emmy por su trabajo en el programa de sketches "Saturday Night Live!", uno de los espacios más destacados del humor en la televisión estadounidense.

DATO

La gala del Emmy 2018 es transmitida para América Latina por el canal TNT.