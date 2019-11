Si hay un episodio que representó mejor “The Walking Dead” y su costumbre de sorprender a la audiencia con muertes súbitas, ese es el inicio de la séptima temporada, cuando Negan (Jeffrey Dean Morgan) le revienta la cabeza a golpes a Glenn Rhee, uno de los pocos sobrevivientes de la temporada 1, además de ser muy querido por los espectadores. Desde ese momento, criticado tanto por fans como por aquellos que quieren mantener la TV sin tanta violencia, conocimos más al villano; el cual encontró nuevas formas de hacerse odiar en cada capítulo.

NEGAN VS. NEGAN

Con la caída de Negan en el final de la temporada 8, el personaje empezó un proceso de rehabilitación. Del “tigre” que fue, siempre con un comentario ingenioso en la punta de la lengua o con el bate en la mano para transmitir un mensaje más contundente, pasó a ser un tipo minimizado; dispuesto a morir para escapar a su condena. Pero también demostró ser alguien dispuesto a mostrar su valor, en lo cual Judith Grimes, hija de Rick, cumple un rol crucial: con ella estableció una relación de amistad similar a la que tuvo con el malogrado Carl.

Este cambio en Negan ya era bastante claro, pero al ser “The Walking Dead” una serie sin sutilezas, no sorprende que el quinto episodio de esta temporada, “What It Always Is”, ponga a Negan frente a su lado más brutal; el cual es representado por Brandon (Blaine Ken III); joven cuyos padres fueron súbditos de Negan y que encontraron la muerte en la guerra contra Alexandria.

Brandon, este autodenominado “Negan”, muestra de lo que es capaz cuando aparecen dos inocentes en su camino.



Tardamos poco en darnos cuenta que Brandon no está bien de la cabeza, pues los zombies no le perturban en lo más mínimo y no hace más que hablar de lo “buena” que fue la época previa a la caída de Negan. En realidad, su presencia solo se justifica para que Negan recupere su casaca de cuero y obtenga otro bate de béisbol envuelto en alambre de púas. Pero... ¿crear un personaje para que solo cumpla la función de courier? ¿"The Walking Dead" no podría caer tan bajo, cierto?

Narrador interpretado por Ron Howard: “En realidad, sí puede”.

Brandon no se presenta solo como un seguidor de Negan. Asegura ser “Negan”, tal y como en la “edad de oro” de los Saviors estos se presentaban ante sus adversarios: asumían el nombre del líder para hacer lo que les viniera en gana. Brandon, este autodenominado “Negan”, muestra de lo que es capaz cuando aparecen dos inocentes en su camino.

Brandon (Blaine Ken III) es un Negan en potencia, solo que más insensible. Foto: AMC/ Fox.

DEMASIADO LEJOS

Se trata de una madre y su niño, cuyos gritos no perturban en lo más mínimo a Brandon (otra mala señal). Negan los salva de los zombies, tras lo cual Brandon le cuenta que deberían seguirlo para quitarles las provisiones que podrían tener escondidas. El personaje de Jeffrey Dean Morgan lo mira como quien ve a una bestia y le pide largarse para no ver su “tenebrosa cara”.

Tras ello Negan entabla confianza con el niño, le cuenta cómo era la vida antes del apocalipsis, lo hace sentir especial a pesar de conocerlo recién. Y le hace una promesa: los llevará a él y su madre a Alexandria con la condición de que no le digan a nadie quién les mostró el lugar.

Negan no podrá cumplir con su promesa, puesto que Brandon mata a la madre y su hijo. En su retorcida lógica, el joven asegura que Negan le sugirió acabar con ellos tal y como él había hecho en ocasiones anteriores, cuando los Saviors todavía eran los jefes. Cuando Glenn y Abraham conocieron a Lucille. El orgullo de Brandon no dura mucho, pues su ídolo le revienta el cráneo con una roca. Classic Negan.

Cuando los Whisperers caigan, como siempre ocurre con los enemigos en esta serie, no sorprendería que Gamma sea un factor determinante para el fin de Alpha y su reinado



Con el bate de púas en una mano y la casaca en su torso, Negan cruza la frontera de los Whisperers. No queda claro qué es lo que pretende en territorio enemigo alguien que, en su escape de Alexandria, solo pretendía salvar su pellejo. Entendemos que al verse confrontado por sus actos, Negan ya es alguien distinto... por lo menos alguien que se arrepiente de sus actos.

Con el encuentro de Negan y los Whisperers, “The Walking Dead” le pide al espectador hacer un salto en conclusiones; relacionar el trauma de Negan al ver a su yo del pasado en Brandon con una embestida directa contra los Whisperers.

Connie (Lauren Ridloff) y Daryl (Norman Reedus) tienen una misión. Foto: AMC/ Fox.

NO SOLO DE NEGAN VIVE EL FAN

Lo narrado en los párrafos superiores fue lo más interesante del episodio. Mientras tanto, nos enteramos que Ezekiel (Khary Payton) tiene cáncer, con lo cual añadimos otra capa al por qué quiso suicidio en episodios previos. Es un hombre que ya no tiene nada que perder, por lo cual no sería extraño verlo en un sacrificio conforme se acerque el episodio final del 2019.

Mientras tanto, Daryl (Norman Reedus) y Connie (Lauren Ridloff) van en busca de Kelly (Angel Theory), quien desapareció en el bosque. De hecho, el episodio empieza con ella mientras caza un jabalí, misión que falla cuando la joven empieza a sufrir las consecuencias de perder la audición. La misión de rescate se vuelve más compleja cuando Daryl descubre que la joven desaparecida y Magna habían estado robando provisiones de Hilltop.

Esta revelación no aporta nada nuevo a la narración, pues todos los personajes del grupo de Magna, si bien son sólidos en su construcción, son accesorios a comparación del resto del elenco. Su presencia o ausencia no hace gran diferencia, ni siquiera Connie, cuyo único aporte ha sido mostrar un lado más luminoso en Daryl (por lo cual no pocos fans lo emparejan).

Mientras tanto, Gamma empieza a presentar una conducta errática. Cuando los Whisperers caigan, como siempre ocurre con los enemigos en esta serie, no sorprendería que ella sea un factor determinante para el fin de Alpha y su reinado. Hasta que eso ocurra, la serie promete ser solo un acomodo de fichas episodio tras episodio, con escasa tensión. Si “The Walking Dead” no va a ser divertida, provocadora o contar algo más allá de lo obvio... por lo menos que se deshaga de personajes que no le aportan nada. Michonne (Danai Gurira) se irá en esta temporada, pero no tiene por qué ser la única en partir.

Magna (Nadie Hilker) tiene un secreto junto a Kelly. Foto: AMC/ Fox.

