“¡Oh Dios! ¿Cuándo se hace más fácil esto?”, se pregunta Sydney Novak en el primer capítulo de “Esta mierda me supera” (“I Am Not Okay With This” en inglés). Razones tiene para exclamarlo, además de la desequilibrante transición hormonal que es la adolescencia, la joven de 17 años también tiene que lidiar con su reciente mudanza a un pequeño pueblo de Pensilvania, el abandono de su única amiga por su nuevo novio, nuevas revelaciones sobre su sexualidad, el reciente y devastador suicidio de su padre, su mala relación con su madre y, por si esto fuera poco, sus inexplicables poderes telekinéticos.

Protagonizada por Sophia Lillis (“It” y “Nancy Drew and the Hidden Staircase”) y Wyatt Oleff (también de “It”), la nueva serie de Netflix es la segunda adaptación por la plataforma de streaming de una novela gráfica de Charles Forsman (autor de “End of the F***ing World”) y encaja perfectamente con otras series de su catálogo como “Stranger Things” y “Umbrella Academy”, combinando lo paranormal con el drama humano, con buenos resultados.

La serie también puede ser comparada con "Carrie", la novela de Stephen King sobre una adolescente con poderes telekinéticos que se convirtió en una icónica película en los 70 - y con un menos icónico remake a inicios de la década pasada-, llevando claras referencias al material incluso en su primer capítulo: la imagen de Sydney –Syd de cariño- en un vestido ensangrentado corriendo por las calles de su pueblo.

Con solo siete capítulos de 20 minutos cada uno, la acción de la serie ha sido reducida a lo más esencial, dejando poco espacio que pueda ser considerado ‘relleno’ y haciendo importante el trabajo de los guionistas para pulir su texto. Tengo el agrado de decir que este tiene buena apariencia, y si bien hay momentos en que cae en clichés o en melodramas un poco excesivos, cuentan una historia intrigante de principio a fin de la primera temporada.

La amistad entre Sydney (Sophia Lillis) y Dina (Sofia Bryant) es uno de los principales motores de la serie. (Foto: Netflix)

A pesar de que lleva sus referencias sin tapujos, sería injusto llamar a esta serie una copia de formatos e historias más populares con la intención de aprovecharse de las tendencias. “Esta mierda me supera” tiene corazón y cuenta el relato de una adolescente devastada por los sucesos que la rodean y por la soledad de su dolor. Los superpoderes, a pesar de parecer ser el principal gancho de la narrativa, sirven como metáfora de aquellos secretos que no puede compartir con nadie: su enajenación del resto de sus pares, el dolor no procesado de la muerte de su padre y su creciente atracción por su mejor amiga.

Estas tramas no llegarían a nada si no estuvieran acompañadas de una realmente loable actuación de Lillis, quien continua dando muestras del crecimiento de sus dotes actorales. La actriz muestra con maestría y sutileza los conflictivos sentimientos del personaje que encarna, logrando generar simpatía en el televidente al mismo tiempo que podemos querer ahorcarla por ser una ‘mocosa’ tan irritante. Es decir, una adolescente.

Wyatt Oleff da también una excelente actuación con su interpretación de Stanley Barber, el vecino de Syd que pronto se convierte en su confidente/interés amoroso/esbirro, dándole mayor profundidad a un personaje que en un primer vistazo es solo pareciera el encargado de dar el humor a la serie.

El actor Wyatt Oleff logra darle profundidad al personaje de Stanley, que a primera vista está solo para generar carcajadas. (Foto: Netflix)

Otra agradable sorpresa es el joven actor Aidan Wojtak-Hissong, quien interpreta a Liam Novak - hermano menor de Syd- con convincente precocidad y ternura, demostrando que la protagonista no ha sido la única afectada por la tragedia de su familia. Los momentos que comparten los dos hermanos se encuentran entre los mejor logrados de “Esta mierda me supera”.

A pesar de sus breves apariciones, Kathleen Rose Perkins también hace un buen trabajo como Maggie Novak, la matriarca de la familia que se ha visto obligada a mantener el hogar después de la muerte de su esposo. Una mujer al borde del colapso, y con su rebelde hija no ayudando a la situación; las interacciones entre ambas le dan profundidad al conflicto emocional de la serie, con los silencios hablando tanto como las discusiones.

Sydney (Sophia Lillis) y su hermano pequeño Liam (Aidan Wojtak-Hissong). (Foto: Netflix)

Quien es un poco desperdiciada es la actriz Sofia Bryant como Dina, la mejor amiga de Syd. Presentada como la chica perfecta: hermosa, inteligente y al tope de la pirámide social, da a veces muestras de mayor profundidad como su conflicto interno por su necesidad de complacer a todos, pero esta no característica no es ahondada debido a la breve extensión de la primera temporada de la serie. Su relación con Syd, en teoría la más importante de la serie, es poco explorada también, pudiendo causar poco impacto emocional en el espectador.

El último actor que debo resaltar es Richard Ellis, quien interpreta al novio de Dina y es el chico estrella del equipo de fútbol americano Bradley Lewis, quien inmediatamente provoca en el televidente las ganas de quitarle - tal vez con violencia- es mueca de satisfacción que parece llevar permanentemente en la cara. Si bien es una habilidad el ganarse la simpatía de la gente, es también una cuestión de esfuerzo llegar a ser tan antipático. ¡Buen trabajo!

“Esta mierda me supera” es una buena inclusión al catálogo de Netflix, con un excelente nivel de producción y un guion sólido. Su breve extensión lo hace un entretenimiento de una tarde, pero las ganas de ver más le quedarán por semanas a cualquiera.

