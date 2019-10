Luego de filmar un episodio piloto en Irlanda del Norte, una de las precuelas de “Game of Thrones” en desarrollo ha sido cancelada. Así lo informó el medio especializado Deadline, según el cual la showrunner Jane Goldman, quien ha estado comunicándose con los actores para informarles que el proyecto no va más.

Por su parte, Entertainment Weekly indica que los planes para cancelar el spin-off se rumorean desde hace semanas, pero que HBO todavía no confirma el anuncio. De haberse convertido en serie, el piloto, llamado tentativamente “The Long Night” (“La larga noche”) se habría enfocado en la primera guerra contra el enemigo sobrenatural de Westeros, el Rey de la Noche.

Si bien “The Long Night” no va más por HBO, el canal ya dio luz verde a otro piloto, uno enfocado en la llamada “Danza de Dragones”; guerra civil que enfrentó a los descendientes de la casa Targaryen dos siglos antes de la Guerra de los Cinco Reyes; el evento principal de “Game of Thrones”.

Reportado originalmente por Deadline, el spin off todavía en se basará en el libro “Fire and Blood” y contará con la producción ejecutiva de Ryan Condal (“Colony”, “Logan’s Run”), así como George R.R. Martin, autor de las novelas que inspiraron “Game of Thrones” que cuenta con un contrato de exclusividad con HBO.

En su octava temporada, “Game of Thrones” mostró la lucha de la alianza Targaryen-Stark contra las fuerzas del Rey de la Noche. También desarrolló la resistencia final de Cersei Lannister para quedarse con el Trono de Hierro. La serie está disponible al completo en HBO GO.

Los nuevos proyectos de la saga no cuentan con la participación de D.B.Weiss y David Benioff, productores de la serie, pues ellos tienen un contrato con Netflix para desarrollar contenidos en exclusiva. Ellos se dedicarán por completo a esta historia, por lo cual renunciaron al proyecto que tenían con Disney para trabajar en “Star Wars”.