HBO Max anunció la producción de Sodalicio: Duelo al Vaticano, una serie documental de tres episodios que reconstruirá la historia del Sodalicio de Vida Cristiana, las denuncias de abusos contra sus integrantes y el proceso que culminó con su disolución por decisión del Vaticano en abril de 2025. La producción estará dirigida por el cineasta y actor peruano Salvador del Solar y todavía no tiene una fecha de estreno confirmada.

La docuserie será realizada por Del Barrio Producciones para Skydance Corporation Company. Según informó la plataforma, reunirá testimonios de sobrevivientes, exmiembros, periodistas y personas que participaron en las investigaciones eclesiásticas. Además, combinará archivos, entrevistas y recreaciones filmadas en Perú e Italia para abordar el crecimiento de la organización, fundada en 1971, así como las denuncias por abusos de poder, mecanismos de control y silencio institucional.

Entre los participantes figuran los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, autores del libro Mitad monjes, mitad soldados, publicado en 2015, que reunió testimonios y denuncias sobre presuntos abusos dentro de la organización. También participará monseñor Jordi Bertomeu, integrante de la misión especial que el papa Francisco envió para investigar el caso y que tuvo un papel en el proceso eclesiástico que condujo a la supresión del Sodalicio.

El Vaticano formalizó la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana el 14 de abril de 2025, mediante un decreto firmado en la sede del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. La decisión puso fin a una organización que había extendido su presencia desde Perú hacia otros países de América Latina. La serie también incluirá las denuncias de comuneros de Catacaos, en Piura, por la presunta expropiación de tierras y los conflictos que involucraron a comunidades de la zona.

La producción ampliará su recorrido hacia las consecuencias de las controversias vinculadas a la organización sobre sobrevivientes, familias y comunidades. En esa línea, también abordará la misa de reparación realizada por la Iglesia católica en mayo de 2026 en Catacaos, dirigida a comunidades tallanes que denunciaron afectaciones a sus derechos territoriales y sociales. HBO Max aún no ha anunciado cuándo estará disponible la docuserie en su catálogo.