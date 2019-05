"Hunter x Hunter": ¿tendrá otra temporada el anime basado en el trabajo de Yoshihiro Togashi?

El creador de "Hunter x Hunter" y "Yu Yu Hakusho" se ha convertido en una leyenda en el mundo del anime. Con estas series publicadas en la revista de Shonen Jump, Yoshihiro Togashi es el primer pensamiento de los fans que buscan el tipo de "manga de batalla".

Por todo esto, no fue una gran sorpresa que ambas historias recibieran sus propias adaptaciones animadas. En el caso de "Hunter x Hunter", recibió dos, una en 1999 de la mano de Nippon Animation y Shueisha, mientras que la segunda fue responsabilidad de Madhouse en el 2011, culminando su emisión en el 2014.

Desde entonces, no se ha anunciado ningún tipo de renovación o algún indicio de que la casa de animación esté trabajando en una próxima temporada, a pesar de que el anime adaptó hasta el capítulo 340 del manga y actualmente se ha publicado hasta el 390.

¿Habrá otra temporada del anime de "Hunter x Hunter"?

La respuesta inmediata a esta pregunta es no, por ahora. Los seguidores del trabajo de Yoshihiro Togashi han agradecido el hecho de que no ha habido nuevos episodios animados de la franquicia de pelea.

El anime culminó con el viaje de Gon hacia el "Continente Oscuro", "Dark Continent" en inglés, por lo que sus aventuras aún permanecen siendo un misterio para aquellos que vieron el anime en su momento.

Sin embargo, parece ser que existe un acuerdo tácito entre la audiencia y el creador, ya que ambos creen que lo que sea que Gon experimente en ese lugar, puede esperar. Así lo demostraron sus seguidores en los hilos de Reddit sobre este asunto.

"Pensándolo bien, Togashi debería tomarse su tiempo con el manga," dice el comentario más popular del subreddit de "Hunter x Hunter". "Después de ver lo que podría suceder con un programa de televisión que se adelanta demasiado al material original, esperaremos pacientemente un nuevo anime una vez que termine, probablemente en 40 años".

En las últimas semanas ha crecido un rumor sobre la vuelta del anime porque el creador de la serie ha comenzado nuevamente a publicar capítulos del manga, aunque como siempre se ha tomado su tiempo para hacerlo.

Por otro lado, el rumor también hace referencia a que los nuevos capítulos del anime se basarían en el "Arco de Sucesión" con un argumento totalmente original de la casa animada e iría alimentándose del manga de vez en cuando... pero los fans saben lo que quieren. En otro comentario se lee lo siguiente:

"Todos estábamos tristes cuando el anime terminó después del 'Arco de Elección Presidencial', pero en retrospectiva realmente no fue un mal lugar para acabar el anime. No podemos esperar que Togashi entregue un final más satisfactorio que este en este momento, por lo que es mejor a dejar que el programa se convierte en un fan fiction. Si quisiera ver un anime con innumerables episodios en los que suceden cosas sin ninguna razón ni consecuencia, todavía estaría viendo One Piece".

Actualmente los rumores de una nueva temporada del anime no pueden confirmarse y es muy poco probable que sea verdad. Sus seguidores están contentos de esperar la próxima temporada y no tienen ningún interés en apurar a Yoshihiro Togashi.