El universo de los cazadores y las puertas dimensionales está listo para conquistar los cines de todo el mundo. Tras el arrollador éxito de su adaptación televisiva, Crunchyroll y Aniplex han sacudido a la comunidad otaku al anunciar oficialmente “Solo Leveling: Beyond the System”, la primera película cinematográfica de la franquicia basada en el célebre webtoon coreano de Chugong.

El anuncio, realizado en el marco de la Anime Expo 2026 en Los Ángeles, confirma que la historia del cazador más fuerte de la humanidad no se detiene. A continuación, te contamos todos los detalles revelados hasta el momento sobre esta esperada producción.

¿De qué tratará “Solo Leveling: Beyond the System”?

A diferencia de otros proyectos cinematográficos del mundo del anime que optan por ser resúmenes o historias de relleno, “Solo Leveling: Beyond the System” será una secuela canónica directa.

La trama retomará los eventos exactamente donde concluyó la segunda temporada de la serie (“Arise from the Shadows”). La película explorará las consecuencias del vertiginoso ascenso de Sung Jinwoo, quien ahora debe asimilar la totalidad de sus colosales poderes como el Monarca de las Sombras. Con amenazas de escala global acechando las puertas de Rango S, Jinwoo se verá obligado a superar sus propios límites en batallas que prometen redefinir el destino de la Tierra.

Tráiler y video conceptual de la película

Durante el panel especial en la Anime Expo, las productoras encendieron los ánimos de los asistentes al presentar un video conceptual promocional y el primer póster oficial del largometraje.

Aunque el adelanto no muestra extensas secuencias de combate interactivo, destaca por una propuesta estética impecable: un Jinwoo imponente bajo una paleta de colores monocromática donde resalta el característico brillo azul de sus ojos. Quienes presenciaron el avance aseguran que el estilo visual roza el hiperrealismo en ciertas transiciones, elevando la valla técnica mostrada en la televisión. Por el momento, el tráiler definitivo con metraje final de animación se mantiene bajo llave.

El equipo de producción detrás del largometraje

Para garantizar que la espectacularidad de los combates se mantenga intacta en la pantalla grande, el estudio de animación A-1 Pictures regresa al frente del proyecto. El comité de producción cuenta con el respaldo de gigantes de la industria como Crunchyroll, Aniplex, Netmarble, Kakao Piccoma y D&C Media.

Estos son los nombres clave confirmados para la película:

Estudio de animación: A-1 Pictures (Sword Art Online, Fate/Grand Order)

A-1 Pictures (Sword Art Online, Fate/Grand Order) Dirección: Tao Tajima

Tao Tajima Distribución internacional: Crunchyroll

La dirección de Tao Tajima y el soporte del staff habitual aseguran una continuidad fluida en el diseño de personajes y la crudeza de las batallas que caracterizan a la obra.

¿Cuándo se estrena la película de Solo Leveling y qué pasará con la temporada 3?

Actualmente, “Solo Leveling: Beyond the System” se encuentra formalmente en fase de producción. Las distribuidoras han confirmado que el lanzamiento está planeado para las salas de cine a nivel global; sin embargo, aún no se ha fijado una fecha exacta de estreno. Se especula que los primeros avances con fecha comercial lleguen a finales de este año.

Por otro lado, el anuncio ha dejado una gran interrogante sobre el futuro de la temporada 3 del anime. Aunque la continuación televisiva estaba en los planes iniciales, la confirmación de este largometraje cambia la hoja de ruta. Queda por ver si la película adaptará un arco argumental completo para abrir paso a una futura temporada en televisión, o si el formato cinematográfico se convertirá en la vía principal para narrar el clímax de la saga.

Ficha técnica