El actor estadounidense Frankie Muniz es recordado por papel protagónico en la serie “Malcolm in the Middle”, aunque él no pueda recordar su paso por esa ficción. El intérprete reveló en el 2017 que tuvo un un grave cuadro de salud que lo llevó a perder parcialmente la memoria.

Entre 2012 y 2013, Muniz sufrió varios ataques isquémicos transitorios (descritos comúnmente como “mini derrames”) e incluso tuvo nueve contusiones que le dejaron secuelas irreversibles, entre ellas la pérdida parcial de su memoria. Esos episodios se dieron en una etapa en la que Frankie intentó ser piloto de carreras.

Fue hospitalizado de emergencia por un derrame cerebral. Tuvo interrupciones del flujo de sangre al cerebro. Entonces no volvió a ser el mismo. La memoria se le había fragmentado; lo que queda en su mente es un rompecabezas incompleto e irreconocible.

Durante esa temporada, también tuvo diferentes accidentes que le provocaron la fractura de varias costillas y la espalda. Puso en peligro su vida. “Tengo el cuerpo de un hombre de 71 años”, comentó una de las presentaciones que dio el programa Dancing with the stars en el 2017.

“No tengo recuerdos ni de haber estado en Malcolm”, confesó Muniz en 2017, sobre las pérdidas de memoria severas con las que convive desde hace más de una década. “Mi madre me habla sobre viajes o grandes eventos a los que fuimos y son historias nuevas para mí. No sé cuál es la causa, pensaba que así era cómo funcionaba mi cerebro. No sabía que debía recordar haber ido a los Emmy cuando era joven”, añadió.

Una vez que Muniz puso fin a su etapa como piloto a causa de una lesión de muñeca, se convirtió en el baterista de dos bandas de música rock. Hace unos años, regresó a la televisión gracias al programa Dancing with the stars, en donde tuvo una breve temporada.

Actualmente sigue ejerciendo como mánager del dúo electrónico indie Astro Lasso y dirige junto a su esposa Paige la empresa “Outrageous Olive Oils and Vinegars”, un negocio especializado en aceites orgánicos, vinagres balsámicos añejos y demás aderezos. “Quiero ser el rey del aceite de Estados Unidos” ha asegurado la ex estrella infantil.

Su primer hijo junto a Paige nacerá en marzo del próximo año según reveló en una publicación en Instagram. Como se recuerda, Frankie se casó con la estadounidense, quien ahora lleva su apellido, en octubre del 2019.

