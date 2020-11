Conforme a los criterios de Saber más

Las familias reales han sido un sello característico de Disney desde sus inicios. Príncipes, princesas y reinos mágicos están presentes en varios clásicos. El interés que estas cintas generan no será desaprovechado por Disney+, cuyo servicio de streaming llega hoy a nuestro país. Dentro de la parrilla de ofertas destaca “Sociedad Secreta de Hijos Reales”, filme que cuenta la vida de la realeza, solo que desde el punto de vista de aquellos que nunca podrán llegar al trono. El Comercio conversó con Peyton Elizabeth Lee, Isabella Blake-Thomas, Niles Fitch, Olivia Deeble y Faly Rakotohavana, protagonistas de la mencionada película.

Disney ha buscado la manera de usar este mundo de castillos, bailes y magia de una manera diferente. La historia se centra en los segundos hijos de diferentes familias reales. Ellos, que nunca se convertirán en monarcas, ven con aburrimiento el pasar de sus días. Sin embargo, pronto descubrirán que son más que los hermanos del futuro rey o reina de su país: cada uno de ellos cuenta con súper poderes que deberán a aprender a controlar para así convertirse en defensores de la monarquía.

“Cuando me dijeron que haría una película para Disney me puse muy feliz, pero cuando me explicaron que se trataba de un personaje que creía no encajar en su mundo me emocioné bastante. Me gusta que se tengan en cuenta estas historias tan atípicas”, comentó Peyton Elizabeth Lee, quien interpreta a Sam.

"Sociedad secreta de hijos reales" (Foto: Disney)

El toque de diversidad

Si bien es cierto que la vida de estos personajes cambia por completo cuando descubren que poseen súper poderes, los actores concuerdan en que estos pasan a segundo plano frente a la personalidad de cada uno de ellos. “Mi personaje tiene un crecimiento interno especial –dice Olivia Deeble, quien es la princesa Roxana en la cinta–. Ella descubre que la belleza no lo es todo, y para entenderlo estuvo presente el resto del equipo que aprendió a querer”.

Por su parte, Isabella Blake-Thomas (January)dice que “es importante que los personajes sean tan diferentes entre ellos. Así las personas podrán tener más posibilidades de sentirse identificados”. Niles Fitch (Tuma), cuyo personaje tiene la capacidad de hacer que el resto haga lo que él desea, dijo que esa cualidad lo dejó pensando. “Puedes controlar a las personas, pero realmente no las estás dejando ser libres. Mi personaje tiene que pensar mucho sobre ello y entender que ‘Un gran poder viene con una gran responsabilidad’”, agregó.

“Todos somos muy pero muy diferentes, pero creo que esta película demuestra que una vez que esa diversidad encuentra un punto de equilibrio, se pueden lograr cosas increíbles. Todos debemos comprender que el trabajo en equipo es lo que permitirá que lleguemos lejos”, opinó Faly Rakotohavana, respecto a lo que él desea que el público rescate de esta cinta.

