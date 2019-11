“¿Quién da más?” (“Storage Wars”, en su idioma original) es un programa televisivo estadounidense del género reality show, transmitido por la cadena A&E Network y History en Latinoamérica desde 2010. La pareja de subastadores Dan y Laura Dotson son protagonistas del show que, junto con compradores como Dave Hester, Darrell y Brandon Sheets, Barry Weiss, Jarrod Schulz y Brandi Passante; han convertido en el programa en uno de los favoritos de los televidentes de habla hispana.

“Storage Wars” destaca la curiosa subcultura de personas que asisten a subastas de depósitos de almacenamiento. En California, si uno no paga el alquiler de los almacenes durante tres meses, un subastador vende el contenido. En el programa, los compradores profesionales los adquieren basándose solo en una inspección de cinco minutos de lo que pueden ver desde la puerta cuando se abre. El objetivo es obtener beneficios sobre la mercancía. Aquí empieza la subasta y compra.

Una gran parte del atractivo de “¿Quién da más?” proviene de su colorido elenco de personajes de la vida real. Y aunque a raíz del éxito que tuvo el show nacieron nuevos programas, como “¿Quién da más?: Texas” o “¿Quién da más?: Nueva York”; el primer programa y su elenco siguen siendo los preferidos por el público.

¿QUÉ PASÓ CON EL ELENCO ORIGINAL DE STORAGE WARS?

DAN Y LAURA DOTSON

Dan y Laura Dotson, los principales subastadores de la serie, dirigen American Auctioneers, una compañía de subastas de servicio completo en Riverside, California. En 2018, Dan subastó una unidad que contenía $ 7,5 millones en efectivo en una caja fuerte.

La pareja ofrece subastas al público en general en todo California, la mayoría de las cuales son ventas legales típicas y taquillas incautadas, pero algunas tienen temas especiales (como el evento Cars Stars And Rock 'N' Roll en febrero de 2019). La pareja también dirige StorageAuctions.net, que actúa como una base de datos en línea y un facilitador para las subastas de instalaciones de almacenamiento en todo el país.

Afortunadamente, desde el susto de doble aneurisma de Dan en 2014 (inmortalizado en el episodio de Storage Wars ‘The Daneurysm’), la pareja ha mantenido una buena salud.

Dan y Laura Dotson, los principales subastadores de la serie. (Foto: A&E Network)

DAVE HESTER

También conocido como ‘The Mogul’, Dave Hester era el miembro ‘caótico neutral’ del show. En 2012, Hester señaló que el programa era en gran medida falso, con artículos plantados e historias exageradas para un valor óptimo de drama y entretenimiento. A&E, como respuesta lo despidió. Hester presentó una demanda por $ 750,000 en daños, en el juicio mostró las supuestas pruebas sobre las farsas creadas para la serie. En 2014 se resolvió todo con su regreso al programa. En una entrevista con SpareFoot, dijo que su objetivo final sería "comprar una casa rodante, y ni siquiera tener una dirección particular, y simplemente viajar de un pueblo a otro y ser un subastador gitano".

Dave Hester era conocido en el programa como ‘The Mogul’. (Foto: A&E Network)

DARRELL SHEETS

Conocido como ‘The Gambler’, Darrell Sheets se ha retirado de la vida pública y disfruta de su vida familiar, ya que documenta la vida con su hija Zoie y su prometida Romney Snyder. Sheets ha logrado bajar de peso y lo ha contado públicamente señalado que es una extensión de la esperanza. “La esperanza es tener 200 dólares para comprar un casillero y la oportunidad de cambiar tu vida. Es esa misma esperanza lo que me motivó a perder peso. Sabía que la vida sería mucho más dulce cuando logre mi objetivo. Ahora, quiero difundir ese mensaje de esperanza para los demás. Si puedo cambiar una vida a la vez ayudando a alguien a levantarse del sofá, seré feliz”, señaló.

Conocido como ‘The Gambler’, Darrell Sheets se ha retirado de la vida pública. (Foto: A&E Network)

BRANDON SHEETS

Brandon Sheets, hijo de Darrell, fue un miembro regular del reparto durante las primeras ocho temporadas de “¿Quién da más?”. Creció aprendiendo el oficio de su padre. En 2016, su nueva carrera televisiva se detuvo abruptamente, cuando la cadena le puso punto final a su contrato por razones de presupuesto. Brandon se mudó a Arizona y se convirtió en un agente de bienes raíces con licencia. En sus redes sociales, Sheets todavía parece extrañar las cámaras, pues suele hacer pequeños episodios sobre su vida.

Brandon Sheets, hijo de Darrell, fue un miembro regular del reparto. (Foto: A&E Network)

BARRY WEISS

Barry Weiss es coleccionista de antigüedades por oficio, pero también del disfrute de su público. En “¿Quién da más?”, Weiss desarmó a todos con su estilo de oferta poco ortodoxo. Impresionó tanto a A&E que en 2014, dejó el programa original y recibió su propio spin-off, “Barry'd Treasure”. En el programa, que duró ocho episodios, viajó por todo el país en busca de golosinas ocultas y chucherías, mostrando su conocimiento de los autos clásicos en el proceso. Al año siguiente, tuvo otro spin-off llamado “Storage Wars: Barry Strikes Back”. Actualmente, Weiss se ha alejado un poco de la vida pública.

Barry Weiss es coleccionista de antigüedades por oficio. (Foto: A&E Network)

IVY CALVIN

Antes de desarrollar su valor de subasta en “Storage Wars”, Ivy Calvin tenía una historia de conflictos profesionales. En la década de 1990, Calvin jugó para los Sabercats de San José en la liga de fútbol de arena, aunque fue cortado abruptamente después de solo siete juegos. Luego, se dedicó a las peleas de MMA. Finalmente, fue elegido por A&E como un nuevo miembro del programa. Hoy en día, Ivy Calvin se mantiene fuera del centro de atención. Dirige una tienda de segunda mano en Palmdale, California, llamada Grandma's Attic.

Ivy Calvin dirige una tienda de segunda mano en Palmdale, California. (Foto: A&E Network)

RENE Y CASEY NEZHODA

Otra de las parejas poderosas de “Storage Wars”. Rene y Casey Nezhoda se unieron al programa en la cuarta temporada. Llamaron la atención, como dice su biografía de A&E, por su “gran presupuesto y amplio conocimiento de las ventas de segunda mano”. Su experiencia en el rubro proviene de los años con su propio negocio, Bargain Hunters Thrift Store. Además de las responsabilidades de su tienda, la pareja de esposos publica una serie de videos de YouTube que abarcan desde unboxings, subastas en vivo, vistas generales de colecciones, interacciones con fanáticos e incluso vlogs clásicos.

Otra de las parejas poderosas de “Storage Wars”: Rene y Casey Nezhoda. (Foto: A&E Network)

KENNY CROSSLEY

Desde el primer episodio en que participó, Kenny Crossley destacó por ser alegre y soltar memorables frases en el programa. Desde el show, ha mantenido su propia línea de ropa, y por un tiempo vendía dulces en Nueva Orleans. En sus redes sociales, dirige una serie llamada "Kenny's Uber Adventures", en la que conduce para el popular servicio de taxis y nos muestra en qué travesuras se mete. Crossley también rapea, bajo apodos como Lil Daddy Tha Don y Dj Kennydoit.

En sus redes sociales, dirige una serie llamada "Kenny's Uber Adventures". (Foto: A&E Network)

BRANDI PASSANTE Y JARROD SCHULZ

Brandi Passante y Jarrod Schulz fueron dinamita absoluta en “Storage Wars”. Discutían y bromeaban ferozmente, pero solo sabían que debajo de los fuegos artificiales televisados, realmente se amaban. La pareja de esposos continúa manteniendo su línea de ropa Outlaw Apparel, además de Now and Then Second Hand Stor, una tienda de segunda mano en Orange, California, que ahora solo mantiene su presencia online.