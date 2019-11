El célebre director Werner Herzog tuvo efusivas palabras de elogio para “The Mandalorian”, serie ambientada en el universo de “Star Wars” en la que tiene un papel menor.

Herzog, conocido por filmes como "Aguirre, la ira de Dios" y "Grizzly Man", admitió que nunca vio las películas de "Star Wars", pero fue convencido de participar en el proyecto por Jon Favreau, principal motor creativo de la serie.

“Cuando me invitaste, sabía en menos de un minuto que esto iba a ser grande”, dijo Herzog a Favreau durante un panel según Deadline. “Vi el universo, vi los disfraces. Vi el horizonte redondo. Vi la nave espacial. Vi el universo entero. y supe que sería grande”.

"The Mandalorian" es una serie ambiantada en una galaxia convulsionada tras la caída del Imperio al final de "El retorno del jedi". El vacío de poder ha permitido la proliferaciónd del mundo criminal. Entre los agentes de esta sociedad, una de las figuras más prominentes está el Mandalorian (el Mandaloriano), un cazarrecompenzas de la misma casta guerrera que Boba Fett. El realizador interpreta a una figura oscura solo identificada como el cliente en el primer episodio de la serie.

"Cuando Jon describió un poco acerca de mi personaje, sí, era una figura oscura que no era digna de confianza... sabía que sería fácil (para mí)", dijo ante las risas de los presentes.

El realizador también dio elogios a la tecnología utilizada por Industrial Light & Magic que permitía a los actores 'ver' representaciones de realidad virtual de los espacios que los rodeaban, en vez de simples pantallas verdes.

"Es cinema de regreso a su mejor momento. En las grandes películas de fantasía, los actores estaba actuando como robots en frente a pantallas verdes, tú no veías el mundo en el que habitaban", afirmó el veterano director. "Ahora con 'The Mandalorian' los actores ven todo el universo en que están operando y la cámara hace lo mismo. La cámara lo ve también, así que es cinema de regreso a la vida, donde estaba. Y esto lo transforma en algo muy vivo, no robótico. Tiene una vida muy intensa en ella".

Los comentarios de Herzog ocurren en medio de una conversación sobre el valor cinematográfico de las películas de Marvel Studios iniciada por el director Martin Scorsese, quien descalificó las cintas de superhéroes de ser cinema y las comparó más a atracciones de parques de diversiones.

Si bien en las discusiones no se han mencionado las películas de Star Wars, Jon Favreau empezó el Universo Cinematográfico de Marvel al dirigir “Iron Man” (2008) y “Iron Man 2” (2010).