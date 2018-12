"Combate" llegó a su fin: llanto y confesiones en emotivo final del programa | VIDEO

Después de ocho años, "Combate" llegó a su fin en un programa donde las emociones fueron las máximas protagonistas. Luego de un enfrentamiento en pruebas que no requirieron gran esfuerzo físico de los participantes, el equipo Verde se convirtió en el ganador de la noche.



La última entrega del 'reality' se inició minutos antes de las 8:30 p.m. con un emotivo discurso del presentador del programa, Gian Piero Díaz.

"Es complicado esto, mucha gente comenzó a especular sobre si el fin de 'Combate' es verdad o no. De hecho la historia quedó aquí, no le vamos a cambiar de nombre, no vamos a hacer 'Juego de tronos'. Combate llega a su fin y sí, es duro, pero todo tiene un ciclo en la vida. Luego de ocho años nos despedimos", inicia su extenso discurso Gian Piero.

Tras reconocer que las despedidas son dolorosas -entre lágrimas- Díaz agradeció al equipo de producción de "Combate" y a los participantes por tanta entrega.

Gian Piero Díaz en "Combate". (Video: ATV)

Minutos después se inició la competencia entre integrantes de los equipos Rojo y Verde. Pancho Rodríguez fue el encargado de darle el primer punto a la Fuerza Verde.

Finalmente, fue el equipo Verde el ganador de la temporada final de "Combate".

Finalmente, los 'combatientes' se despidieron de los uniformes que utilizaron en el programa. Israel Dreyfus -entre lágrimas- entregó el suyo y dio un emotivo mensaje. Así, todos los participantes del 'reality' de ATV entregaron sus uniformes.

CARIÑOSO GESTO



Sin embargo, un acto durante su despedida sorprendió a muchos televidentes. Mientras Bruno Agostini brindaba su mensaje, detrás de cámaras y en off la productora Cathy Sáenz pidió al español que se quede en Perú y que se case con ella.

Este gesto llamó la atención de Agostini, quien pidió a Cathy que se acerque. Ambos se abrazaron y se dieron un beso en la boca ante cámaras. Tras lo sucedido, los presentes empezaron a reír.

PRIMER ANUNCIO



Gian Piero Díaz fue el encargado de informar a los seguidores del reality juvenil "Combate" que este llega a su fin.

El programa llegó a todos los hogares peruanos por primera vez en julio del 2011. El conductor de televisión indicó que no era ninguna broma y que "Combate" se despide de la televisión peruana para siempre tras 8 años en el aire.

"Les digo de todo corazón y con la mano en el pecho que el último día oficial del programa de 'Combate' como ustedes lo conocen, el equipo rojo y verde, termina. De hecho, la palabra 'Combate' no se va a volver a utilizar. No va a existir. No sabemos lo que pasaré el otro año, pero 'Combate' termina de manera oficial el día de mañana", manifestó Gian Piero Díaz.

Cabe indicar que se seguirán emitiendo programas grabados de "Combate" hasta el 28 de diciembre. Gian Piero Díaz pidió a los participantes del reality que sigan compitiendo con todas sus ganas hasta el programa final.

"El reality de competencia no va más en el horario, por lo tanto "Combate" no sigue", sentenció el conductor.

Tras las declaraciones de Gian Piero Díaz, Paula Ávila se pronunció al respecto y no pudo evitar quebrarse al recordar lo que vivió en el espacio.

Poly se quiebra al hablar sobre final de "Combate". (Video: YouTube)

"Nosotros somos una familia, los productores siempre nos han apoyado, a mí me han dado consejos. Todos aquí tienen un talento enorme, son excelentes personas", dijo la 'combatiente' argentina.