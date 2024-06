Efraín Aguilar, creador y exproductor de “Al fondo hay sitio” (AFHS), se pronunció para distanciarse del proyecto que lideró hasta el 2016, asegurando que no es responsable del nuevo argumento de la teleserie.

Ante los cuestionamientos que han recibido las últimas temporadas de AFHS, el destacado productor y dramaturgo aclaró que le incomoda ser involucrado en las críticas, que le atribuyen responsabilidad sobre las falencias

“[...] Me incomoda que en las redes sociales me culpen de que no les gusta este ‘Al fondo hay sitio’ y ¿por qué tengo que quedarme callado?”, declaró a Trome.

Tras ello, aclaró que las nuevas ediciones de AFHS son producto del trabajo creativo de Gigio Aranda, anterior guionista. “Esta es la versión de Gigio Aranda y a mí nunca me dijeron que iban a reponerla”.

El comentario de Aguilar fue dado tras confirmar que su nueva obra de teatro, “La casa se respeta”, tiene un mensaje indirecto para la producción de América TV, esto con el fin de no vincular su trabajo con la teleserie.

Sin embargo, tras emitir su queja, Efraín Aguilar reconoció el talento de Gigio Aranda para escribir guiones, así como su amistad. “[...] Es mi amigo y espero que por esta opinión nuestra amistad no se resquebraje”, sentenció.

La nueva obra de Efraín Aguilar





Efraín Aguilar presenta “La casa se respeta: en el fondo no es lo mismo”, su nueva obra teatral, en donde actuará Zelma Gálvez y otros 4 jóvenes actores.

Mediante su cuenta de TikTok, el creador publicó el afiche oficial del proyecto, el mismo que se estrenará el próximo 11 de julio en el Teatro Jade.

Asimismo, la obra será llevada a cabo los jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche, por lo que sus entradas o boletos están disponibles en Teleticket.