Tras sus polémicas declaraciones sobre su padre Guillermo Dávila, el joven intérprete Vasco Madueño alista su incursión en la televisión como parte del programa Consalud Perú de Panamericana Televisión.

El joven Vasco Madueño, hijo del nuevo entrenador de “La Voz Perú”, se encargará de recorrer diversas calles de Lima en busca del “papá y mamá de oro peruano” y también saldrá en búsqueda de talentosos artistas en su innovadora secuencia.

Los únicos requisitos serán: cuidar a su familia, atender a sus hijos y ser un buen ejemplo. Pero no sólo los padres ejemplares serán premiados, también aquellas personas que se esfuerzan trabajando en las calles para buscar el pan día a día.

El programa “Con Salud Perú” se transmite todos los sábados a las 10:30 a.m. por Panamericana Televisión y es un formato que muestra la medicina desde un punto de vista humano. Junto al conductor Daniel Bueno, Vasco Madueño hará lo que más le gusta: ayudar a los demás.

“Me siento muy feliz porque no solo es el hecho de entrar a la televisión, sino que esto me facilita realizar algo que me gusta hacer, que es ayudar a los demás”, contó el nuevo talento a través de un comunicado.

“Soy testigo de todo el esfuerzo que ha hecho (su madre Jéssica) para sacarme adelante y así poder cumplir mi más grande sueño: ser un cantante profesional para llevar alegría y esperanza a los demás”, añadió.

