Cajamarca es un lugar muy diverso, con un clima tan agradable como intenso, donde el sol brilla todo el día, pero las nubes también crean gotas de lluvia inagotables. El escenario perfecto para disfrutar del carnaval, el cual disfrutan miles de turistas y en Vamos de El Comercio, hemos gozado de principio a fin.

Así vivimos la experiencia en los Carnavales de Cajamarca.

Día 1: la llegada

Un día antes del inicio del carnaval, partimos del Aeropuerto Jorge Chávez al alba, en un viaje que duró casi una hora. La aerolínea JetSmart ofrece viajes entre Lima y Cajamarca desde 2 a 4 vuelos diarios. Una vez aterrizamos, ya podíamos sentir el cambio de clima. Lima pasa por una ola de calor de alta intensidad, mientras que en Cajamarca, la temperatura es intermedia, llegando a un agradable máximo de 22°C.

En el ingreso del Aeropuerto, un grupo de personas se encontraba bailando y cantando con mucho fervor, recibiendo a todos los turistas que llegaban para disfrutar del carnaval. Aquí nos esperó el señor Ángel Arellano, perteneciente a Cajamarca Travel, quien nos acompañaría como guía en todo nuestro recorrido de cuatro días por la ciudad de Cajamarca.

Llegamos al Hotel La Ensenada de la cadena Casa Andina, un vistoso lugar que parece una casa de campo en donde pasaremos toda nuestra estadía en la región. Sus áreas verdes contribuyen a la paz y tranquilidad para sobrellevar los largos ratos que pasaríamos en el Carnaval. El lugar perfecto para hospedarte si buscas pasar un rato de desconexión de la ciudad.

El primer día pasó rápido. Decidí ponerme en marcha para conocer un poco. Una larga caminata hasta el centro de la ciudad y las personas ya habían empezado a abarrotar la plaza de armas para cantar y disfrutar mojándose. Gritos, vitoreos, cantos, bailes y buen humor nos daban una buena expectativa para lo que se veía venir.

Las personas se divirtieron mojándose y tirandose baldes de pintura. (Foto: Carnaval Inolvidable)

Día 2: un ‘mar’ de pintura, agua y gente

La celebración del sábado 10 de febrero para muchos es considerada como el día principal de todo el carnaval. En esa fecha se se da inicio a lo que se conoce como la festividad en sí.

Salimos a las 8 de la mañana del hotel para poder llegar a la plaza de armas. Allí nos tocó conocer a otra de nuestras guías, la señora Melly, quien fue una gran acompañante en toda la ruta que pasamos. El tráfico estaba intenso. Pasabas por las calles de Cajamarca y veías a personas ya alistadas para lo que se venía. Algunos tenían globos de agua, otros llevaban baldes de pintura, aunque lo que más se veía eran bebidas alcohólicas por doquier.

Llegamos a la plaza y la policía ya comenzaba a poner orden. Durante el carnaval, una restricción prohíbe a las personas de entrar a la plaza de armas y mucho menos, pintar ahí. A partir de las 11 a.m., el caos y la locura iniciaron. Lugar al que ibas, lugar en el que te mojaban o pintaban.

La celebración se hace tan intensa en este día ya que es la salida y/o nacimiento del Ño Carnavalón, un personaje excéntrico, ‘feo’ (como lo catalogan aquí), burlesco e irónico, quien da inicio al carnaval. Nuestro camino, lleno de pintura, nos llevó al lugar donde se reunían todas las personas para hacer la celebración principal, el Gran Qhapac Ñan, complejo en donde se presentaban las bandas más representativas del lugar para deleitar a la multitud de personas que disfrutaban a todo dar.

No importó la lluvia, no importó el barro, no importó la pintura o el agua, todos gozaban en un ambiente de éxtasis que los llevó a estar ahí no un par de horas, sino hasta altas horas de la noche.

Así de abarrotado estuvo el Qhapac Ñan el día sábado 10 de febrero. (Foto: Paolo Valdivia)

Día 3: concurso de “Patrullas” y “Comparsas”

Luego de un sábado con alta intensidad, llegaba un domingo diferente en el que las calles estaban pintadas pero no por pintura netamente hablando, sino por el color representativo de cada barrio que se preparaba para lo que se conoce como el concurso de “Patrullas” y “Comparsas”.

La división se da por la vestimenta y acciones. Las “Comparsas” son aquellas bandas que aparecen, celebran, bailan y hacen sus coreografías al ritmo de la música que acompaña el carnaval. Demostrando tanto elegancia como excentricidad con sus hermosos trajes con el que se presentan.

Por otra parte, las “Patrullas” son aquellos personajes disfrazados de una forma más burlona, parecido a un bufón. A cada uno de estos se les dice clones y entre más grande tengan su gorro en punta, más importantes son.

El baile y la alegría en Cajamarca. (Foto: Paolo Valdivia)

Todos, absolutamente todos, hacen su presentación. Desde los barrios más grandes como San Sebastián, Cumbemayo, Lumacucho y más, hasta los centros poblados y distintas partes de la región desfilaron en un concurso que representa uno de los orgullos más grandes para todo Cajamarquino. El desfile duró hasta las 7 de la noche.

Una vez finalizado el mismo, retornamos al hotel porque al día siguiente teníamos una aventura más, el Corso.

Día 4: alegría y agua en el Corso

Si es tu primera vez yendo a este tipo de eventos en Cajamarca, te recomendamos que vayas temprano y es que nosotros iniciamos el día a las 9 a.m. por la avenida Atahualpa; sin embargo, esta estaba cerrada ya que varios carros alegóricos se encontraban a la espera de iniciar con el corso.

Llegamos a la zona central, donde habían estrados frente a los que pasaban tanto los carros como también los distintos barrios haciendo sus bailes característicos. La mañana inició gris y con un poco de descoordinación por parte de las organizaciones. El exceso de ambulantes lo hacía ver algo un poco agridulce pero esto fue cambiando con el paso de los grupos.





Así fue como las personas estuvieron en el corso el día lunes 12. (Foto: Carnaval Inolvidable) / ULRICH REISER

Todas las agrupaciones que se presentaban lo hacían con una tremenda sonrisa. Ni la lluvia, el frío, el sol y los distintos cambios de clima fueron factores de importancia para que estos no pasen mientras eran aplaudidos por las personas en las gradas.

El buen humor se notaba y con esto también llegaban las batallas de agua. Cientos de globos de agua, así como baldes caían sobre cualquier persona. El poncho es primordial en esos momentos si es que no te quieres mojar mucho pero como decían “quieras o no quieras, igual te cae”.

Desde el estrado, vimos algunos carros alegóricos que mostraban el día a día de los trabajadores en Cajamarca. Desde tierra labrada hasta la extracción de la leche y más. Estos autos tenían diseños enormes de lo que se hace en la región, aunque también se aparecieron en la marcha algunos personajes excéntricos y de temáticas muy distintas, desde “Sonic” el erizo hasta Tanjiro Kamado de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”. La diversión no discriminaba razón y es que cualquiera que quiera expresarse lo hace como desee siempre y cuando sea llamativo.

Las reinas de belleza del carnaval también se mostraron con toda la alegría y con trajes muy elegantes cautivando con una sonrisa a las personas en las gradas. Algunos transmitían mensajes recordando a los que ya no están en este mundo, otros simplemente la pasaban bien.

Un dicho recorre Cajamarca y es que “no se puede avanzar sin alcohol” y esto parece ser cierto ya que en varios momentos pedían no solamente agua, sino cerveza o chicha de jora para que así, cuando ya las piernas no les respondan por el cansancio, puedan continuar hasta terminar todo el pasacalle. Es así que el corso duró desde las 11 a.m. aproximadamente hasta las 8 de la noche. El color, sabor, alegría y agua de este día desbordó cualquier expectativa que alguien podría pensar.

Día 5 y 6: la despedida y entierro al Ño Carnavalón

El martes se vive el fallecimiento del Rey Momo, indicador de que los carnavales están llegando a su fin. En el barrio de San Sebastián, frente al estadio Héroes de San Ramón, un ataúd es transportado en un auto mientras aparecen ‘viudas’ (chicos vestidos de mujer que le lloran al Ño Carnavalón) mientras se acerca a un estrado. Muchas personas ven con pena el velorio del Rey Momo que junto a vergudos al costado, se va despidiendo de lo que es la festividad del 2024 a fin de retornar para el año entrante.

Música, ‘viudas’, personajes enigmáticos y coreografías muy buenas cierran lo que fue una noche de ‘luto’ al estilo cajamarquino para llevarnos a lo que fue la despedida final, el entierro del Ño Carnavalón.

Al día siguiente, es el último adiós al Rey Momo, que es paseado por todas las calles de la ciudad para entrar a un ‘palacio de inmortalidad’ como lo conocen al distrito de Baños del Inca. En un centro municipal, un estrado se levantó para recibir a cientos de personas que aguardaban la llegada del Ño Carnavalón, el cual ya se encontraba en un ataúd siendo llevado hasta el momento donde lo veríamos por última vez.

El carnaval de Cajamarca cierra con la cremación y entierro del Ño Carnavalón. (Foto: Carnaval Inolvidable Facebook)

El ataúd fue colocado a la vista de todas las personas del lugar que entre vitoreos y globos de agua se despedían del Rey Momo mientras las autoridades leían su testamento final.

Las ‘viudas’ habían llegado nuevamente y ‘lloraban’ ante la pérdida del Carnavalón. Pasaron unos minutos y se dio la orden de iniciar con la cremación de los restos del Rey Momo, incinerándose a la vista de la gente que con eso ya le dice adiós al carnava.

“Para nosotros esta fiesta es mucho más importante que el año nuevo, por eso lo esperamos con ansias y organizamos con meses de anticipación”, nos comenta un lugareño. Cerramos una experiencia histórica, que la mejor manera de vivirla es desconectando de todo lo demás para adentrarte en la fiesta. Divertida, sorprendente y bastante cansada, pero vale la pena. ¡Vive la experiencia al menos una vez en la vida! Porque todo lo que pasa en Cajamarca en este tiempo como dice la frase...“el carnaval tiene la culpa”.