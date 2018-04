Miraflores: 7 lugares recomendados para comer postres

- / -

Kaldi’s Coffee & Tea. Situado en General Recavarren 598, no puedes dejar de probar su deliciosa torta de chocolate y crocante de manzana. Puedes acompañarlos con un capuccino o un jugo. Atienden de lunes a sábado de 7:30 a.m. a 10 p.m. y los domingos de 8:15 a.m. a 8 p.m. (Foto: Facebook Kaldi’s Coffee & Tea)