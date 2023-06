Si estás en busca de un lugar donde puedas encontrar verdadera paz y armonía con la naturaleza, no puedes dejar de visitar Eco Truly Park, ubicado en Huaral. A pesar de su nombre, este lugar no es un parque de diversiones, sino más bien un santuario espiritual y un refugio para relajarse. ¿Te animas a descubrirlo?

Eco Truly Park se encuentra a tan solo una hora y media de Lima, por la Panamericana Norte, llegando hasta el serpentín de Pasamayo y finalmente alcanzando la playa Chacra y Mar. Este lugar se caracteriza por ser una comunidad ecológica y un centro de yoga, que combina la religiosidad mística con la agroecología.

La arquitectura del parque es impresionante. Los “trulys”, construcciones hechas de barro con una forma especial, resultan ser antisísmicas y permiten una óptima distribución de la energía cósmica en su interior, creando así un entorno ideal para la meditación y la práctica del yoga.

En cuanto al hospedaje en Eco Truly Park, es el destino perfecto para relajarte durante un fin de semana. Los anfitriones son muy amables y las habitaciones, aunque rústicas y sencillas, ofrecen comodidad. Además, cuentan con capacidad suficiente para alojar a familias y amigos. Tanto niños, jóvenes o adultos pueden disfrutar de los tranquilos ambientes que ofrece este lugar.

¿Qué lo hace especial?

Un aspecto destacado del espacio es su alimentación vegetariana al 100%. Podrás encontrar una variedad de platos típicos regionales y del Lejano Oriente, todos preparados con ingredientes vegetales. Nada de lo que se sirve en este lugar contiene carne animal o derivados. Además, los precios de los platos oscilan entre los S/. 12 y S/. 23 soles, siendo accesibles para todos los bolsillos.

Aquí tendrás la oportunidad de comer de manera saludable, con alimentos proporcionados por la madre tierra. No se permite llevar alimentos de afuera a las habitaciones, y mucho menos bebidas alcohólicas, ya que esto iría en contra del objetivo de paz y purificación que se busca en el lugar.

Una de las cosas que hacen a Eco Truly Park especial son las actividades que se pueden realizar. Podrás participar en prácticas espirituales como el yoga, una disciplina física y mental originaria de la India que te ayudará a encontrar la serenidad interior. Además, en el biohuerto del parque, los visitantes pueden recibir cursos sobre conservación de semillas y cultivo sin utilizar productos químicos que dañen la tierra.

¿Cómo llegar al Eco Truly Park?

Para llegar a Eco Truly Park desde Lima, debes salir de la ciudad por la Panamericana Norte y tomar la variante de Pasamayo en el cruce hacia Ancón. Al finalizar la variante, toma el camino hacia el norte y dobla a la izquierda en el cruce de Chancay, aproximadamente a 3 minutos de distancia.

Antes de comenzar la subida de Pasamayo, verás un camino sin asfaltar a tu derecha. Sigue este camino en línea recta hasta que observes las distintivas construcciones del lugar, conocidas como “trulys”. Continúa por el camino hasta llegar a la playa Chacra y Mar, donde encontrarás la recepción del parque, atendida por personas amables que estarán esperando tu llegada.

No pierdas la oportunidad de visitar Eco Truly Park y sumergirte en un ambiente de paz, armonía y conexión con la naturaleza. Este lugar es ideal para escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de momentos de relajación y renovación espiritual. ¡Anímate a vivir esta experiencia única!