Este 18 de mayo en el reality “Esto Es Guerra” se llevará a cabo el certamen de belleza nacional más importante del año: el Miss Perú. Las candidatas se encuentran en sus últimas preparaciones y se alistan para competir por ser la sucesora de Alessia Rovegno, la actual Miss Perú. Nathaly Terrones, Alexandra Balarezo, Nathie Quijano y Camila Escribens, son algunas de las candidatas que el día de mañana lo dejarán todo para llevarse la ansiada corona.

Esta pieza elemental fue diseñada por el orfebre venezolano Alejandro Arraiz, quien explicó en sus redes sociales el magnífico significado de la corona. “En esta oportunidad la firma del orfebre venezolano Alejandro Arraiz creó una pieza delicada y maravillosa que llevará la próxima Miss Perú 2023,esta joya fue inspirada en la flor sagrada y ancestral cantuta de los incas símbolo de triunfo y grandeza, de igual forma se plasmó en esta corona delicados movimientos artístico como romanticismo, originario del siglo XIX, caracterizándose por lo fantástico y sobrenatural”, explicó.

La increíble corona que llevará la próxima Miss Perú cuenta también con cuatro circones que reflejan un brillo que transmite lujo y elegancia. Además, tiene un centenar de cristales plata que se encuentran alrededor de cada elemento de la pieza. Este elemento que llevará nuestra próxima reina es totalmente nuevo, recordemos que Alessia Rovegno llevó una corona cubierta en oro con centenares de cristales de Swarovski, otra verdadera obra de arte.

Así mismo, la directora del Miss Perú, Jessica Newton, mostró a sus seguidores la nueva diadema y confesó estar apenada por el fin del reinado de la hija de Bárbara Cayo. “Desde muy temprano estoy viendo los detalles con Lutty y me ha encantado la nueva corona hecha por Alejandro Arraiz. Es la primera vez que nuestra banda va a llevar Miss Universe Perú. También, con pena, ya que me va a tocar despedir a Alessia Rovegno, quien hizo un trabajo increíble, no solo en la clasificación, sino que ha sido una reina que solo me ha dado alegrías durante el año de reinado. Creo que la voy a guardar en mi corazón siempre”, declaró Newton en su cuenta de Instagram.

¿Cómo fue el reinado de Alessia Rovegno?

En junio del 2022 en el programa “Esto Es Guerra” se llevó a cabo el Miss Perú 2022, certamen en el que candidatas como Tatiana Calmell, Valeria Flórez y Alessia Rovegno se disputaron la corona, la cual ganó Rovegno.

Alessia se consagró como la mujer más bella del país y representó al Perú en el Miss Universo. No obstante,recibió muchas críticas durante su reinado por su oratoria. A pesar de eso, Alessia se preparó para poder dar lo mejor de sí misma en el Miss Universo y tuvo una participación impecable, en la cual quedó dentro del top 16. Con el tiempo Rovegno se ganó el cariño de todos los peruanos, quienes apoyaron a la candidata en el certamen de belleza más importante del mundo y la recibieron con los brazos abiertos a su retorno.