Harry Styles se ha convertido en un ícono a nivel mundial. Inició formando parte de One Direction, banda reconocida internacionalmente, que llegó a la final de The X Factor. A pesar de no haber ganado la competencia, lograron firmar un grandioso contrato bajo la tutela de Simon Cowell, juez del programa de competencia.

Harry Styles en la música y el cine

Luego de 6 años de exitosos discos, tours mundiales y un grupo de seguidores cada vez más grande, Styles decidió iniciar su carrera como solista bajo el sello discográfico de Columbia Records. Su álbum-debut homónimo se lanzó en el 2017 y alcanzó el top de las listas de Reino Unido y Estados Unidos.

Ese mismo año, dio un salto hacia la pantalla grande e inició de esta manera su carrera en el cine, donde interpreta a un soldado en Dunkerque, premiada cinta de guerra de Christopher Nolan. La película fue aclamada por la crítica, además de lograr un éxito en las taquillas y recibir buenas críticas por su actuación.

En el 2021, realizó un cameo en la película “Eternals” de Marvel como Eros, hermano de Thanos, uno de los más grandes villanos del universos de superhéroes. Y para emoción de sus fans, en el 2022 podrán disfrutar de Harry Styles por partida doble.

Este año, el actor estrenará “My Policeman” y “No te preocupes cariño”, esta última dirigida por su actual pareja Olivia Wilde, en la que compartirá escenas con Florence Pugh y Chris Pine.

“No te preocupes cariño”

El film narra la vida de Alice (Pugh) y Jack (Styles), quienes tienen la suerte de vivir en la comunidad idealizada de Victoria, una ciudad experimental en donde los hombres que trabajan para el Proyecto Victoria, viven con sus familias. El Director General, Frank (Pine), es un visionario corporativo que mantiene la clásica actitud optimista de los años 50, unida con todos los aspectos utópicos de la vida diaria en el desierto.