Rebeca Escribens afirmó en #Dilo con Jannina Bejarano que es “una mamá muy gallina”. La tranquilidad y el bienestar de sus hijos es lo más importante para ella. Por tal motivo, no dudó en compartir la extraordinaria relación que mantiene con el padre de su primer hijo y con su familia.

La convivencia es tan armoniosa que ambas familias celebran juntas fechas tan importantes como Navidad, su cumpleaños y el cumpleaños de su actual esposo.

Tan desinhibida como se muestra cuando conduce ´América Espectáculos', Rebeca Escribens cuenta que su primer hijo, Diego, llegó al mundo cuando aún no cumplía la mayoría de edad. Tenía apenas 17 años y en ese entonces, su sueño era actuar y cantar en musicales. Una vez embarazada tuvo que afrontar la responsabilidad y la mirada inquisitiva de la sociedad por ser una madre tan joven, pero eso era lo menos importante para ella, lo que realmente le interesaba, era lo que pensaba su familia.

Foto: Instagram.

No sería sencillo. Los padres de Rebeca tenían una educación a la antigua. A diferencia de ella, que les habla de sexo con total libertad a sus hijos, su madre nunca les mencionó el tema ni a ella, ni a su hermana. Recuerda, incluso, que para satisfacer la curiosidad que ambas tenían de saber cómo era un hombre desnudo, su madre les hizo un lindo dibujo y tras mostrárselos, realizó apresuradamente un garabato sobre sus partes íntimas diciéndoles “ya mucho”.

Pero a pesar de ello, al enterarse de que su hija adolescente traería un hijo al mundo, no dudaron en entregarle todo su apoyo. “Tuve suerte, porque tengo los mejores padres que me apoyaron desde el día uno”, afirma. Rebeca también añade que “los padres del papá de mi hijo también me apoyaron y hasta la fecha”. Tratándose de una situación tan delicada se considera afortunada porque su madre y la abuela de su hijo mayor se hicieron muy amigas. Así, la bella actriz estrechó lazos con la mujer que hoy denomina su “mami”. Incluso fue ella quien la acompañó en el programa ´Mi mamá cocina mejor que la tuya´.

Rebeca Escribens y la abuela paterna de su hijo Diego. Foto: Instagram.

Un gran ejemplo para sus hijos

Rebeca Escribens tiene muy claro que nada es más importante que la paz dentro de su hogar. Por tal motivo, más allá de no continuar en una relación amorosa con el padre de su primogénito Diego, de 25 años, la cordialidad con él y con su familia, es un componente sumamente importante para que sus hijos crezcan tranquilos y sin conflictos.

Foto: Instagram.

A Rebeca le fastidia que muchas veces, en esta sociedad, los hijos de padres separados “tengan que ser los protagonistas de dos adultos ineptos que no pueden aclarar sus temas ni separar situaciones” Añade que deben dejar el ego de lado y “pensar y actuar como papás y no como mujer, como hombre o como ex”. En su caso, hay un lazo amical tan sólido que ambas familias no dudan en reunirse y pasar momentos muy felices. “En navidades y cumpleaños siempre nos reunimos las dos familias. La mía y la del padre de mi hijo y la pasamos realmente increíble”, reveló la carismática conductora.

Y consiente de que dicha relación pueda prestarse a habladurías por gente que no entienda la cercanía, Escribens se dirige a la cámara para decir que “no me interesa explicarles, si no lo entienden no es mi problema, porque yo vivo feliz. Hago este paréntesis porque la gente habla: ¿ay cómo puede? ¿qué dirá el marido, será un…?”, expresa afirmando haber recibido ese tipo de comentarios.

Clip 2- Rebeca Escribens la relación con la familia de su expareja

La entrevista del último viernes en #Dilo también dejó la emotiva declaración de Rebeca Escribens sobre su madre, fallecida hace 20 años. La conductora de televisión revela que el espíritu de su madre se le apareció en dos oportunidades. Además, Rebeca participó de los juegos de Dilo: en Impro ABC, su reto fue contarle a su mejor amiga, que el novio con el que se casaría, le era infiel, pero ¡con ella! En Dilo cantando, emocionó al público interpretando Mío, Mujer de carne y hueso, Pelo suelto, Amor eterno, entre otros éxitos.

Mira el programa completo de #Dilo con Jannina Bejarano para El Comercio.