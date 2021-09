Las tendencias del pelo largo quedaron atrás. Este último trimestre del 2021 y, al parecer, los inicios de 2022 el gran protagonista en las melenas de las grandes modelos y artistas será el mini bob, bob corto o micro bob, tal como lo anuncia la página web Vogue España.

Sin duda las grandes pasarelas de Milán han hecho que este corte cobre fuerza y son cada vez más los diseñadores que buscan estos cortes para lucir sus bellas piezas en las pasarelas. Los expertos de Vogue señalan que “esta melena a la altura del pómulo -la versión más extrema- o entre nariz y boca, será sin duda uno de los cortes más pedidos en los próximos meses”.

El estilista Alex Sestelo asegura a la web española que “los bob minis y rectos justo a la altura de la barbilla se adaptan mejor a los cabellos lisos, pero se pueden llevar también con cabellos ondulados”. Este corte se caracteriza por ser muy ágil a la hora de peinarse, se adapta a todo tipo de cabello, logra dar volumen a los cabellos finos. Ahora te traemos cinco looks para este 2022.

Bob texturizado

Según nos explica Vogue España, este corte se caracteriza por ser recto y muy corto. Además, tiene las puntas algo rotas lo que proporciona al corte algo de movimiento. Es ideal para cabellos lisos y finos.

Bob texturizado. (Foto: Stefania D'Alessandro/Getty Images)

Efecto lifting

Sin duda, quien lleva mejor este corte son las personas con rostros cuadrados o redondos. Recuerde que si desea llevar este corte lo ideal sería que lo lleve en la versión pulida con la raya al medio. “Es una manera de enfatizar el aspecto geométrico del corte y conseguir estilizar el rostro de manera óptica”, explica Vogue.

Los expertos de Vogue señalan que “esta melena a la altura del pómulo -la versión más extrema- o entre nariz y boca, será sin duda uno de los cortes más pedidos en los próximos meses”. (Foto: Jerritt Clark/Getty Images)

Retro

Todo vuelve y sin duda este corte con raya lateral pegada al cráneo llega para quedarse dando a la dueña del corte un aire sofisticado. Si deseas puedes trabajar las puntas con un cepillo redondo para conseguir un aire retro y no querrás dejar crecer tu cabello.

Los expertos de Vogue señalan que “esta melena a la altura del pómulo -la versión más extrema- o entre nariz y boca, será sin duda uno de los cortes más pedidos en los próximos meses”. (Foto: Jon Kopaloff/Getty Images)

Despeinado

Aunque esta versión es parecida al bob texturizado tiene una particularidad y es que las puntas son peinadas más rectas y más texturizadas. “La versión rock es apta para los cabellos más finos y lisos que necesitan volumen (y diversión)”, nos recuerda Vogue.

Bob despeinado (Foto: Fernanda Calfat/Getty Images for NYFW: The Shows)

Casi secado al aire

Si eres una chica desenfada o quieres darle a tu look un aire fresco, entonces no dudes en usar el bob efecto ‘pelo secado al aire’. Este look no se trata de dejarlo secar completamente al aire, sino “de secar las raíces con secador y aire templado para que no queden pegadas y dar volumen al resto con productos texturizantes”.

Los expertos de Vogue señalan que “esta melena a la altura del pómulo -la versión más extrema- o entre nariz y boca, será sin duda uno de los cortes más pedidos en los próximos meses”. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images for NYFW: The Shows)

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Esto es guerra: las veces que el programa sufrió accidentes en vivo

A propósito del accidente sufrido en Esto es guerra con Elías Montalvo, no es la primera vez que se identifica riesgo en los juegos. La Sunafil aseguró que ya se encuentra investigando las causas del hecho.