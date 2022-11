La temporada de verano está a la vuelta de la esquina y con ella, el deseo de querer lucir nuestra mejor versión. Y por mejor versión, nos referimos a ese cuerpo con el que nos sentimos cómodas, saludables y seguras. Acá no se trata de tallas, sino de salud. Para ello, no hay otro camino que la comida saludable y algún tipo de ejercicio físico para cuidar del mejor modo nuestro cuerpo. En el caso estés buscando bajar un poco de peso de forma segura, has llegado al sitio correcto. En esta nota te traemos algunos tips garantizados por especialistas para que logres bajar de peso de forma rápida y sobre todo, saludable.

¿Qué dieta seguir para bajar de peso?

Destierra la idea de que matarte de hambre es la mejor forma para bajar de peso. Créeme, no solo tendrás el efecto rebote a largo plazo, sino que también te harás merecedora de una seria visita al médico. Lo mejor para ti y cualquiera que quiera reducir algunos kilos siempre será llevar una dieta saludable y sostenible . Así lo recomienda la nutricionista y dietista Catalina Mata Solier, quien nos comparte una serie de recomendaciones para armar la dieta ideal.

Para llevar una buena dieta, proponte esta meta: bajar el porcentaje de grasa y aumentar el porcentaje de músculo. Con esta idea en mente, lograrás bajar de peso y a la vez tonificarte para tener un buen aspecto. (Foto: Freepik)

¿Qué alimentos comer para una dieta saludable?

Bajar de peso súbitamente a punta de restrictivas dietas milagrosas tendrá el efecto contrario (efecto rebote). Créeme, no querrás eso. Lo mejor es llevar una dieta equilibrada que contenga carbohidratos complejos (papa, yuca, camote, menestras y cereales integrales); proteínas magras (carne, pollo y pescado en preparaciones bajas en grasas); semillas (de girasol o linaza); grasas saludables (frutos secos, palta o aceituna); frutas frescas (entera o picada); y verduras también frescas.

Equilibrar tu plato también significa equilibrar tus porciones. La especialista recomienda comer en cantidades que aporten los nutrientes necesarios (de cada grupo de alimentos, pues cada uno tiene una función específica en el cuerpo). Si no, podrías no lograr bajar de peso en tu plazo propuesto.

Ahora, ¿qué platos comer día a día? ¿cómo armo mi dieta? Definitivamente esto tiene que llevarse de la mano de un profesional. Cada cuerpo tienen distintas necesidades, así que antes de recurrir a cualquier dieta en internet, asegúrate de visitar un nutricionista.

Una dieta muy restrictiva no sólo tendrá efectos negativos en tu cuerpo, sino también en tu salud mental, según la especialista. (Foto: Freepik)

El agua también es vital para bajar de peso. Beber mucha agua en tu día a día es vital para que tu metabolismo procese correcta y rápidamente la comida, pero también ayuda a calmar tus ganas de comer de más. “A veces pensamos que querer comer extra es signo de ansiedad, pero muchas veces en realidad es por falta de agua. El cuerpo confunde esta falta de hidratación con ansia por comer”, revela.

La especialista recomienda consumir de 1 y ½ a 3 litros de agua (pura o en refresco bajo en azúcar), dependiendo del peso.

No olvides que mientras más músculo tengas, más calorías vas a quemar en estado de reposo. Tu metabolismo se volverá más acelerado y procesará más rápido todo lo que comas si también te enfocas en tonificar tu cuerpo. (Foto: Freepik)

¿Qué rutina de ejercicios seguir para bajar de peso?

La buena alimentación va de la mano de una buena rutina de ejercicios si lo que buscas es bajar de peso de forma rápida y segura. Además, ejercitarte tampoco tiene que ser un calvario. Puedes perder grasa abdominal y tonificar tu cuerpo para darle la bienvenida al verano a tiempo si sigues esta serie de recomendaciones que la entrenadora Valeria Martinez tiene para ti.

¿Qué tipo de ejercicios es el mejor?

Para este verano, lo mejor son los entrenamientos HIIT (entrenamientos de intervalos de alta intensidad). Combina cardio con ejercicios de fuerza localizados (aeróbicos y anaeróbicos) y suele durar entre 20 minutos a una hora.

Puedes ejercitarte sin ningún tipo de equipo (si no dispones de mucho tiempo para activa), pero será mucho más efectivo si incluyes rutinas de pesas y lo combinas con ejercicios de cardio.

Según la especialista, a partir del día 30 se empieza a generar el hábito. Por eso recomienda motivarte a iniciar la cuenta regresiva con retos y pequeñas metas diarias. Muévete todos los días para eliminar la grasa. (Foto: Freepik)

Tendrás resultados fantásticos con esta rutina solo si lo haces de forma constante. La entrenadora recomienda entrenar por lo menos 5 veces a la semana para activar todo el cuerpo y quemar más calorías. Si eres nueva en esto, puedes empezar entrenando 3 días a la semana, pero manteniéndote en movimiento el resto de la semana (caminando, montando bicicleta u otro ejercicio que tú puedes controlar y mantener). Conforme te vayas acostumbrando, vas aumentado a 3, 4, 5 y así hasta que se convierta en una habitual rutina diaria.

Y aunque tu genética y tipo de cuerpo influye mucho en la efectividad de ciertos ejercicios, la parte del cuerpo a la que debes prestarle mayor atención (y donde tendrás resultados más visibles) es a tu abdomen . No solo te será más fácil deshacerte de la mayor concentración de grasa, sino también tendrá efectos sobre tu espalda y brazos.

Un tip necesario para hacer el entrenamiento más llevadero y equilibrado es enfocarte en una parte del cuerpo por día. Trabajarás todo tu cuerpo en la semana sin sobrefatigar el músculo, según la especialista. (Foto: Freepik)

Empieza y mantén el ejercicio continuo a tu propio ritmo. Según la entrenadora, es vital que aprendas a escuchar a tu cuerpo, sino podrías terminar descompensándote por el esfuerzo excesivo. Y aquí va el super tip: “Recuerda que es un trabajo de cuerpo, mente y alma. Desconéctate de todo el mundo cuando te ejercites y conéctate contigo misma. En cada repetición, respira profundo, conéctate con los músculos que estás trabajando y recuerda siempre que lo haces por ti y para ti”, en palabras de la entrenadora.

En conclusión, la clave para bajar de peso está en una nutrición saludable y balanceada y una pizca de ejercicios o movimiento físico. No existen pociones mágicas, dietas instantáneas ni otros secretos extraños; se trata de esfuerzo, constancia y mira en el objetivo. No olvides recurrir a especialistas que te ayuden en el proceso.