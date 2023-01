2 / 21

Conocida por su amplia variedad y piezas hechas por manos artesanas locales. Cuenta con muchísimos diseños, cortes y colores de bikinis en tendencia. Su última colección “La Dolce Vita” está inspirada en las idílicas playas de Italia. De ahí que sus bikinis vengan en tonos celestes, azules, verdes, lilas, fucsias, dorados y blancos. Además, las texturas son diversas: crochet, brillos, estampados, telas lisas, bordados, velvet y hasta patchwork en denim. Cada uno viene con pequeños detalles románticos de vuelos, tiras, aros y aberturas. Los bikinis se venden por sets y sus precios oscilan entre los 250 y 400 soles. Puedes adquirirlos en sus tiendas en el Jockey Plaza, Real Plaza Salaverry y en la av. Conquistadores en San Isidro. En sus módulos en The Hanger, Amario Rojo, Da One Concept Store, The Box, Tuio Store. O de forma online a través de su página web capittana.pe. (Foto: IG @capittana)