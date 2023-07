Muchos peruanos cruzan las fronteras para concretar sus sueños. Esa es precisamente la historia de Camila Basurco, una de las creativas peruanas que está pisando fuerte en la industria europea de moda sostenible, y que a la vez, lleva con ella un significativo -pero retador- propósito: conectar la moda latinoamericana con el mercado global. En exclusiva para El Comercio, conversamos con ella acerca de su vida entre Lima y Madrid, su marca de slow fashion ‘The Last’, y su agencia de consultoría creativa, CBT Creative.

La creativa peruana vive en Europa desde los 18 años, pero vuelve constantemente a Lima para supervisar las producciones de su marca de moda consciente, The Last. Camila viste un total look de la última colección Metier d’Arts Chanel 2023. Créditos: CBT Creative Studio & TrendyGrooves by Tanya Coghlan.

Muy en sintonía con su espíritu latino, segura de sí misma y con una experiencia profesional que la respalda, Camila Basurco ha sabido hacerse de un nombre en España, país en el que reside y ha puesto en marcha sus dos negocios de corte creativo. Sin duda, la crianza que tuvo en el Perú le ha permitido explorar el ambiente artístico y encontrar en “las pequeñas cosas del día a día” expresiones de arte. Su curiosidad, facilidad para desenvolverse y amor por los procesos artesanales la han llevado a convertirse en una voz autorizada en la escena de moda madrileña.

Su primer acercamiento con la moda fue su armario. A partir de su genuino interés por descubrir telas y diferentes siluetas, Camila diseñaba junto a su adorada costurera la mayoría de sus looks cuando era más pequeña. Con especial nostalgia, rememora aquellos días en los que recorría durante horas el emporio de Gamarra y encontraba tesoros que luego usaba para crear sus prendas favoritas.

En el 2012, Camila cambió su plan inicial de mudarse a Suiza para instalarse en Milán -capital de la moda- e iniciar la carrera de Fashion Business en el prestigioso Instituto Marangoni.

La graduada en moda y negocios por el Insituto Marangoni de Milán mantiene una magnífica relación con la firma de lujo, Chanel siendo invitada a diferentes viajes junto a la casa de moda francesa y asistiendo a desfiles durante la Semana de la Moda. Camila luce piezas de la última colección Metier d’Arts Chanel 2023. Créditos: CBT Creative Studio & TrendyGrooves by Tanya Coghlan.

Ya familiarizada con su nuevo estilo de vida en Italia y cursando la carrera de sus sueños, aprovechó el entorno que la rodeaba y le dio una oportunidad a las redes sociales, plataforma que le abriría muchas puertas más adelante. “A todos los lugares que podía ir, iba. Tenía mucha curiosidad y me iba a las puertas de los desfiles aunque no me invitaran y veía a los fotógrafos, a los invitados y así entendía un poco cómo funcionaba este mundo”.

Para su sorpresa, en una de esas espontáneas visitas a los shows de moda, un conocido fotógrafo de ‘streetstyle’ capturó uno de sus looks y el resto es historia. “Yo le dije: ‘no, te has equivocado, yo no soy invitada’, pero igual me tomó fotos, las puso en Instagram y desde ese momento me empezaron a seguir muchas personas, me invitaban a desfiles e incluso algunas marcas me enviaban sus productos”, cuenta.

Algo que empezó como jugando, hoy la ha llevado a realizar exclusivas campañas con marcas de primer nivel como Aldo & Co. y Omega, además de permitirle cumplir el sueño de trabajar con una de las firmas de moda más icónicas como lo es CHANEL.

“Mi intención con las redes nunca fue -ni lo es- ponerme yo como influencer. Al contrario, mi objetivo es mi marca y hacerla crecer. Veo mi Instagram como una plataforma que me va a ayudar a llegar a más gente, a dar un mensaje de moda consciente y resaltar la importancia de los procesos artesanales”, comenta.





The Last, la marca de moda consciente que impulsa el trabajo artesanal peruano

Tras algunos años de estudios y experiencias, nació The Last, una marca de slow fashion que promueve el trabajo artesanal hecho en Perú y otras partes del mundo. “Me di cuenta que en el mercado europeo había mucho interés por conocer el detrás de los procesos de creación de una prenda. La gente apreciaba mucho ver quienes habían elaborado piezas como canastas de paja u otras prendas tejidas”, explica. Un nicho que no encontró en Perú, pues el trabajo artesanal aquí no es tan valorado como en mercados internacionales. “Lo que quería era darle a las piezas artesanales esa connotación ‘cool’ que hace que las personas quieran llevarlas puestas. También, dar a entender que es totalmente un lujo tener estas prendas hechas por artesanos latinoamericanos y además, contar sus historias”, agrega.

Una mezcla entre su herencia latinoamericana y su crecimiento en Europa es como la fundadora de The Last describe la estética de la marca. “Soy totalmente peruana, totalmente latina y me encanta el color, pero creo que estos años viviendo en Europa también me han influenciado por las siluetas más sueltas y clásicas”.

Las colecciones que desarrolla este sello peruano se caracterizan por ser de edición limitada y son trabajadas bajo conceptos cápsula. Uno de sus productos más vendidos hasta la fecha han sido las canastas de paja, piezas trabajadas completamente en Perú a cargo de artesanas de Chincha y Lima. Prendas como bufandas y chalecos tejidos de baby alpaca también son icónicas de la marca, así como vestidos de estampado vichy elaborados en 100% algodón peruano para su nueva colección principal SS23.

Además del talento artesanal peruano, The Last también apuesta por artesanos de países como México o la India. De hecho, las colecciones tituladas #SpecialMagicPieces muestran el legado artesanal de diferentes regiones del mundo. Para una de sus últimas entregas, la creativa se inspiró en la ciudad de Oaxaca diseñando chalecos, túnicas y chaquetas con coloridos motivos mexicanos. Y celebrando la herencia de la India, The Last presentó en marzo de este año diferentes piezas como pijamas estampados, chaquetas bordadas y fluidos vestidos en un Pop Up organizado en un conocido hotel limeño.