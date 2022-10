6 / 6

¿Qué haríamos sin las prendas negras en nuestra vida? Definitivamente nos salvan de esos momentos de desesperación en los que no tenemos idea que ponernos. Pero, ¿cómo lograr que tu look resalte? El secreto está en las texturas y distintas siluetas que puedas usar. Un abrigo largo en un textil abrigador, un par de pantalones de bota ancha y un toque especial en el bolso que elijas llevarán tu 'total black look' al siguiente nivel. (Foto: Style And Sway).