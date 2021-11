La Asociación de Moda Sostenible del Perú (AMSP) inició el lanzamiento de su eje educativo, una iniciativa que busca profesionalizar a diseñadores y emprendedores de la industria local con las herramientas y conocimientos necesarios para crecer de forma sostenible dentro del mercado nacional e internacional. Esta primera edición del eje cuenta con cinco workshops dictados por un staff de profesoras que imparten clases en reconocidas instituciones a nivel mundial como Central Saint Martins, Instituto Marangoni y London College of Fashion.

Desde los inicios en el 2015, la asociación ha tenido el propósito de educar y visibilizar al talento peruano, pero esta es la primera vez que la AMSP lanza una iniciativa online, dedicada exclusivamente a la capacitación de particulares y en temas tan diversos como Edición de medios y revistas de moda, Patronaje, Tecnología de prendas, Moodboards y Emprendimiento e Innovación en Moda Sostenible.

En esta nueva etapa, la AMSP pretende apoyar al talento local a través de tres ejes que abarcan las principales necesidades de la industria de moda nacional: el eje educativo, el eje comercial y el eje tecnológico. “En estos seis años de experiencia nos hemos dado cuenta que estos tres ejes se alimentan en equipo y juegan un papel importante para el desarrollo de emprendimientos y empresas de moda, sobre todo si de desarrollo sostenible se trata” comenta Mirva Trujillo, presidenta y cofundadora de la AMSP.

“Habíamos brindado talleres, clases, charlas, de forma colaborativa gratuita en escuelas de moda y universidades, pero tras la pandemia no solo fuimos testigos de toda una revolución educativa, sino que también vimos el interés de las personas por aprender de moda y sostenibilidad. Ahora podemos ofrecer educación de alto nivel de forma online y sin necesidad de una gran logística”, afirma Trujillo.

A lo largo de los años, la AMSP ha logrado cosechar alianzas estratégicas con universidades, escuelas e importantes instituciones dentro y fuera del Perú. Por ello, durante el primer workshop, se contó con la mexicana Lucy Lara, escritora, conferencista y ex editora de revistas como Vogue, Elle, Infashion, Marie Claire y Glamour, en el curso de Fashion Editor y Moodboard. Asimismo, para los siguientes talleres se contará con grandes profesionales como la británica Stamo, quien es miembro de la Royal Society of the Arts, ha enseñado durante los últimos diez años en el Instituto Marangoni y quien dictará los cursos de Patronaje y Garment technology.

“Tomamos la decisión de empezar de la mano de profesoras que enseñan en las mejores escuelas de moda del mundo, porque queremos ofrecer una educación de alto nivel que vaya de la mano con las necesidades actuales de la industria global”, señala la presidenta de la asociación.

Los talleres se dictan en formato online a través de la plataforma Zoom y toda la información ya se encuentra disponible en las redes sociales de la Asociación de Moda Sostenible del Perú en Facebook e Instagram. Hasta el momento, ya se han dictado algunos de ellos pero aún quedan otros disponibles.

“En un futuro queremos seguir dictando cursos y desarrollar nuestra propia plataforma para seguir apoyando el crecimiento de las empresas que hacen moda sostenible en Perú” añade Mirva Trujillo.

EL DATO

Antes de finalizar el año, la asociación tiene planeado lanzar el eje tecnológico AMSP-TECH para acercar a los diseñadores locales a la tecnología, “con esta iniciativa nuestro objetivo será crear productos tecnológicos para las empresas como herramienta de desarrollo y crecimiento. Además en el mes de diciembre lanzaremos la segunda edición de MITO STUDIO, un proyecto que hace parte de nuestro eje comercial y que tiene como objetivo el desarrollo de canales comerciales”, concluye la presidenta y cofundadora de la asociación.