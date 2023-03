Después del gran suceso de la temporada pasada, el desfile de Coperni, nuevamente llamó la atención de los amantes de la moda. En el 2022, la marca se viralizó en redes sociales cuando presentó su pasión por la tecnología: en pasarela se pintó con spray un vestido sobre el cuerpo de la modelo Bella Hadid. Este año, el lanzamiento de la colección Otoño/ Invierno 2023/2024 inspirado en la fábula de Jean de la Fontaine, recibió el nombre de The Wolf and the Lamb y representa la relación entre humanos y tecnología.

Para esta temporada, la propuesta creativa de los diseñadores consistió en la reinterpretación de la historia escrita en el siglo XVII, que planteaba cuestiones relativas al equilibrio de poder entre los grupos humanos que componían la sociedad. Esta vez, con una visión positiva sobre el futuro, los diseñadores optaron por presentar sus prendas a través de la interacción entre modelos y perros robots de la empresa estadounidense Boston Dynamics. En donde la figura del lobo es reemplazada por la tecnología, mientras que los corderos pasaron a ser los modelos.

Situados en el medio del escenario, los robots realizaron diversas tareas, desde sujetar la cartera de Lila Moss hasta interactuar y quitar la chaqueta de la modelo Rianne Van Rompaey. En una de las publicaciones del instagram de la marca, Coperni menciona que su visión para este desfile es que no exista un dominante ni un dominado, sino “que la humanidad y la máquina puedan vivir en armonía”. Asimismo, mencionó que la colección FW23 enfatiza la relación simbiótica entre la humanidad, la tecnología, la poesía y la imaginación.

Momentos icónicos entre la moda y la tecnología

La tecnología ha sido un icono en las últimas colecciones de Coperni y no es la primera vez que la marca logra la atención a nivel mundial. Un ejemplo es la bolsa circular Swipe Bag, inspirada en el movimiento de deslizar el dedo sobre la pantalla para desbloquear un teléfono inteligente. Más allá de esto, la marca también innovó el año pasado al presentar su vestido spray sobre el cuerpo de la modelo Bella Hadid. La actuación consistió en pintar el vestido al momento del desfile, con un material que, al entrar en contacto con la piel, se convirtió en fibra. Luego la modelo, no tardó en lucir la obra de arte en las pasarelas. De esta manera, Coperni logró un momento histórico y una viralización importante en el Internet.

Sin embargo, la marca parisina no es la primera en reinventar sus colecciones a través de la junción entre nuevas prendas y la tecnología. Otro momento importante para la industria ocurrió en el año 1999, cuando el diseñador Alexander Mcqueen revolucionó el concepto de su colección, presentando a la modelo Shalom Harlow con una prenda rociada por robots en vivo.

Aunque la moda ha tardado un poco en incorporar las nuevas tecnologías en el mercado, ya es evidente que existe un gran potencial de las mismas entre los amantes de la moda. Después de todos estos años podemos ver que esta gran industria ha acelerado su desarrollo tecnológico y está logrando una incorporación de a pocos entre los consumidores. Un ejemplo es la introducción de diversas marcas con el metaverso.

Más allá de la idea de que el mismo consumidor es quien dicta el futuro de la moda, podemos decir que la relación entre ambas es cada vez más potente a nivel mundial. Como mencionaron los diseñadores de Coperni, esta incorporación en los días actuales representa un cierto optimismo sobre el futuro, en donde ambos pueden vivir en armonía.