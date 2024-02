Descubre el fascinante documental sobre la Guerra con Ecuador de 1941, censurado tras ser anunciado en avisos de El Comercio

Mientras el conflicto armado entre Perú y Ecuador se desarrollaba en ese violento julio de 1941, en el calor asfixiante de nuestra frontera norte, en el Viejo Continente, la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno desarrollo , con las fuerzas alemanas bombardeando territorio soviético, especialmente Moscú y Kiev; en tanto en el Pacífico, Japón se alistaba sigilosamente para un avance total que culminaría con su fulgurante ataque a Pearl Harbor, la base naval estadounidense, a fines de ese mismo año.

Lima, 24 de setiembre de 1941. El Comercio siguió la marcha del conflicto desde que se inició en julio de ese año. (Foto: GEC Archivo Histórico)

El choque bélico sudamericano había comenzado el 5 de julio de 1941 y terminado el 29 de enero de 1942, con la firma del Protocolo de Río de Janeiro, por los cancilleres, el peruano Alfredo Solf y Muró, y el ecuatoriano Julio Tobar Donoso. Sin embargo, nadie olvidada las primeras semanas de la guerra.

Esas semanas habían sido de las más violentas; allí fue que ocurrió la muerte del aviador y héroe peruano José Abelardo Quiñones (1914-1941), un 23 de julio de 1941. Quiñones cayó con su avión en plena acción militar al enfrentarse a los invasores ecuatorianos. Fueron seis meses y 24 días de guerra, dolor y muerte en el norte del Perú.

‘ALERTA EN LA FRONTERA’: LA PELÍCULA DE SUCESOS MILITARES QUE ESPERÓ DEMASIADO PARA VERSE

La cinta documental, de una hora y cuarto de duración, aproximadamente, tenía un título similar a esos programas noticiosos de la época, que daban cuenta de los principales hechos bélicos de la Segunda Guerra Mundial. Y es que ese fue el origen del proyecto: registrar los desplazamientos o movimientos de la Fuerzas Armadas peruanas en el campo de batalla. Pero la cantidad de material acumulado en meses de conflicto, permitió elaborar un producto audiovisual más ambicioso que un noticiario.

Aviso del sábado 13 de diciembre de 1941. Empezaba una campaña de promoción muy intensa. (Foto-aviso: GEC Archivo Histórico)

La idea de hacer una película documental tomó formó con el insumo valioso que fueron teniendo en la manos. Así lo vieron desde la productora Nacional Films del Perú, que designó como director de la cinta a Kurt Hermann. Hubo en ellos una auténtica “mirada histórica”, que sustentó el proyecto fílmico.

‘Alerta en la frontera’ (1941), un relato audiovisual que abordaba el álgido momento vivido en la frontera norte del Perú, durante ese segundo semestre de 1941, se convirtió en un tesoro del archivo visual del país , pues permitía el acceso a la vivencia de una época clave en nuestra historia, afrontando un hecho bélico en plena democracia, bajo la presidencia de Manuel Prado Ugarteche, electo constitucionalmente para el periodo 1939-1945.

Lima, 10 de agosto de 1941. El diario decano informó de las marchas y movilizaciones de las fuerzas armadas, que iban al norte para sumarse a la defensa del territorio nacional. (Foto: GEC Archivo Histórico)

EL COMERCIO PUBLICÓ AVISOS PROMOCIONALES DEL ESTRENO DE ‘ALERTA EN LA FRONTERA’

Los avisos promocionales del esperado estreno del documental ‘Alerta en la frontera’, en el cine-teatro San Martín, ubicado entre los jirones De la Unión y Ocoña, en pleno centro de Lima, salieron publicados varias veces en el diario decano . De hecho, el primero que empezó la suerte de “campaña” apareció el sábado 13 de diciembre de 1941, en medio de otros avisos de ropas y de ambiente prenavideño. “Estreno cumbre”, decía, y con la fecha muy clara: “Miércoles 17… Teatro San Martín”.

El domingo 14 de diciembre de 1941, el aviso fue más completo. Valía la pena aprovechar el tiempo e interés del lector dominical, que era muy numeroso, y dar a conocer esta aparición fílmica de notable interés. De esta forma, no solo ya aparecía el nombre de la productora: Nacional Films del Perú, sino también se detallaba el contenido que verían los espectadores el día del estreno.

“Película tomada de los mismos campos de batalla de nuestra frontera norte”; o “la acción heroica de nuestras Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire en defensa y la integridad patria”. Pero, además, el aviso animaba a la gente no solo desde el ángulo patriótico, también destacaba los propios valores cinematográficos de la cinta documental.

Vistoso y explicativo aviso publicado en El Comercio, el domingo 14 de diciembre de 1941. (Foto-aviso: GEC Archivo Histórico)

“La toma de Puerto Bolívar por los paracaidistas…”, “La acción de los aviones sobre chacras” o “Los combates de la Marina”. Recordemos que el espectador peruano de esos años estaba muy condicionado a interesarse por las escenas bélicas reales, puesto que desde hacía dos años, al menos, las noticias sobre la Segunda Guerra Mundial en Europa (luego sería lo mismo en el Pacífico, tras lo de Pearl Harbor) habían ido conformando su imaginario de la realidad.

Otras frases promocionales de ese inmenso aviso dominical eran: “El cruce de los ríos por los tanques y su ataque a las fortificaciones de Zarumilla” y “Los prisioneros… El botín de guerra… Las ciudades y pueblos ocupados”.

Lima, 4 de setiembre de 1941. Soldados peruanos en la frontera norte. Algunos de ellos formaron parte del documental 'Alerta en la frontera'. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Con un lunes 15 de descanso promocional, los organizadores volvieron a la carga sacando un gran aviso vertical en la supuesta víspera del estreno de ‘Alerta en la frontera’, el martes 16 de diciembre de 1941. Era el título, el día y el lugar y un mensaje que apelaba a la duración de la cinta y, de nuevo, al espíritu patriótico del espectador:

“Una película de largo metraje, filmada en los mismos campos de batalla de nuestra frontera Norte. Todas las acciones de nuestro glorioso ejército, en defensa de la soberanía e integridad patria”. Como la del 14, este del 16 de diciembre de 1941 venía con una foto perteneciente a la cinta. El Ejército Peruano había dado su visto bueno a la historia allí contada. De eso no había duda.

‘ALERTA EN LA FRONTERA’: SE CANCELÓ EL ESTRENO EN EL MOMENTO MENOS ESPERADO

Pero los productores del filme y los organizadores del estreno olvidaron o no supieron un detalle importante: para cuando el documental estaba en condiciones de ser debidamente proyectado, ese miércoles 17 de diciembre de 1941, el conflicto bélico con Ecuador no solo estaba en su fase final sino que ya estaban en marcha los primeros pasos para llegar a un acuerdo de paz, algo que se concretaría el 29 de enero del año siguiente.

Incluso, el martes 16 de diciembre de 1941, un día antes del supuesto estreno, aún se seguía anunciando la película documental en El Comercio. (Foto-aviso: GEC Archivo Histórico)

Viéndolo en perspectiva, el anunciado estreno de ‘Alerta en la frontera’ quería hacerse solo un mes y 12 días antes de lo que sería la firma del Protocolo de Río de Janeiro. Horas antes del inminente estreno, el gobierno de Manuel Prado, claramente, intervino en la cancelación del mismo. Y es que, con cierta racionalidad se podía afirmar que dicho documento fílmico no iba a abonar en favor de los avances de un acuerdo de paz, que era a su vez lo que querían ver progresar todos los involucrados en el conflicto. Pero esa justificación no hizo olvidar la censura de la que víctima el filme.

Así, el mismo miércoles 17 de diciembre de 1941, cuando toda Lima estaba dispuesta a ir a ver la película documental de guerra, en el diario decano salió un nuevo aviso, con la mala noticia para los amantes del cine. No era un aviso cualquiera. Ya no era la productora de la cinta sino el propio cine-teatro San Martín el que anunciaba la cancelación indefinida de la proyección del filme ‘Alerta en la frontera’.

El mismo miércoles 17 de diciembre de 1941 apareció en el diario decano el aviso que nadie quería ver. El propio cine-teatro San Martín anunciaba el "aplazamiento" de 'Alerta en la frontera'. (Foto-aviso: GEC Archivo Histórico)

Se habló en el aviso de un “aplazamiento” y de que los que habían adquirido su entrada podían pedir la devolución de su dinero en las propias boleterías del cine-teatro. Eso sonaba a más que un “aplazamiento”. La cinta que era un canto al Perú, al heroísmo, valentía y preparación de sus militares en esa guerra del norte, terminó siendo reemplazada por un filme de la cartelera normal del San Martín. Se anunció para ese mismo día la película ‘Lydia’ (1941), un drama romántico de la compañía de Alexander Korda (1893-1956), y que dirigía Julien Duvivier.

No era un cambio o aplazamiento circunstancial. El jueves 18 de diciembre de 1941, al día siguiente de la cancelación, otro aviso en El Comercio daba cuenta del estreno, en el “moderno teatro San Martín” de la cinta “Linda mamá”, una divertida comedia como para hacer olvidar el bélico documental censurado.

‘ALERTA EN LA FRONTERA’: UN HISTORIA DE OLVIDO, REDESCUBRIMIENTO Y ESTRENO 70 AÑOS DESPUÉS

La historia que siguió luego ya ha sido contada por muchos. Al parecer, ‘Alerta en la frontera’, la cinta rechazada, o mejor, censurada por el gobierno pradista (se repitió entonces que fue así para no entorpecer los esfuerzos de paz con Ecuador), fue adquirida finalmente por el Ejército Peruano, que adquirió los negativos. Los productores de Nacional Films del Perú recuperaron seguramente buena parte de lo invertido.

No se sabe bien por qué no salió a la luz durante tantas décadas, desde la de 1940, 1950, 1960, 1970…. Hasta el 2011. ¿Perdida? ¿Robada? ¿Incautada? ¿Recuperada? ¿Solo extraviada? No sabemos. Lo único cierto es que luego de 70 años (1941-2011) volvió a la vida cuando fue descubierta en un ambiente perteneciente al Ejército (se habla del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, ubicado en Paseo Colón, centro de Lima).

La cinta ‘Alerta en la frontera’ fue cuidadosamente restaurada por especialistas y luego exhibida, en abril del 2014, en la Sala Luis Miró Quesada Garland, de la Municipalidad de Miraflores, en el contexto de la exhibición “Sobre héroes y tumbas”. Cuatro meses después, en las primeras semanas de agosto de ese mismo año, la película documental perdida por décadas se proyectó ante un público más especializado, durante el 18º Festival de Cine de Lima.