Conozca las frases históricas de los Papas sobre el Perú y su gente

Desde la Segunda Guerra Mundial, los Sumos Pontífices comenzaron a dirigir con mayor frecuencia palabras significativas al Perú. En un contexto global marcado por la crisis y la necesidad de esperanza, el Vaticano amplió su mirada hacia países en vías de desarrollo como el nuestro, reconociendo en ellos una fe profunda y una riqueza espiritual poco valorada hasta entonces. El Perú, como parte de ese mundo muchas veces olvidado, comenzó a ser escuchado desde el corazón de la Iglesia. Estas son algunas de las frases que los Papas han dedicado a los peruanos a lo largo del tiempo.

PÍO XII: (1939-1958)

Papa Pío XII. (AP Photo)

1.- “En Lima, Ciudad de los Reyes, centro de vuestra nación, a la cual la gran Madre patria, la católica España, llevó los preciosos tesoros de la fe, de la civilización cristiana y de la lengua, elegisteis Rey vuestro a Cristo, Rey invisible de los sagrados tabernáculos, y jurasteis en vuestras almas servirle a Él sólo”.

2.- “Triunfe también en Arequipa la fe robusta de la capital de vuestra República. Es la fe de Roma; y ¿no ha merecido Arequipa, cuna de la Sierva de Dios Ana de los Ángeles Monteagudo, esplendor de la orden dominicana y orgullo de la nación entera, el título de ‘la Roma del Perú’? Sí, nuestra fe es la vuestra (…)”.

3.- “Nos postramos con vosotros para adorar a Cristo Rey en el sacramento, unidos a vosotros, a través del océano, por la voz de nuestros labios y por los latidos de nuestro corazón, en una visión que os abraza a todos, hijos queridos de la amada tierra del Perú (…)”.

(Frases de un radiomensaje durante el Congreso Eucarístico Nacional, en Arequipa, el 27 de octubre de 1940)

JUAN XXIII: (1958-1963)

Papa Juan XXIII

1.- “En honor de la Santa Trinidad, por la exaltación de la fe católica y la difusión de la religión cristiana... decretamos y definimos al beato Martín de Porres ser Santo y lo inscribimos en el Libro de los Santos”.

2.- “(La canonización) nos ha concedido esta alegría que es, además, una manera de demostrar nuestro amor al Perú, nación de tantas promesas y virtudes”.

(Menciones durante la canonización de fray Martín de Porres, el 6 de mayo de 1962. En su discurso destacó la importancia del nuevo santo para la fe católica y el Perú).

PAULO VI: (1963-1978)

Papa Paulo VI (izq.), consagrando como cardenal al arzobispo de Cracovia Karol Wojtyla (futuro papa Juan Pablo II). (AP Photo)

1.- “(El Perú) es un país activa y lealmente católico en el que su genio nacional, impregnado de virtudes morales y religiosas, su geografía tachonada de nombres cristianos, su trayectoria histórica con floración de santos que responden a Toribio de Mogrovejo, a Francisco Solano, a Rosa de Lima y a Martín de Porres, sus preclaras instituciones culturales - ¿cómo no recordar, ya en vuestros albores de cristianismo, la Universidad Mayor de San Marcos, la primera de América del Sur, los Colegios de San Martín y San Felipe? -, tantas otras obras sociales y asistenciales, son un testimonio de la labor de la Iglesia en la promoción del Perú y constituyen una garantía de empeño por proseguir en este camino”.

(Discurso de Paulo VI al nuevo Embajador del Perú ante la Santa Sede, el 13 de noviembre de 1969)

2.- “La riqueza de las civilizaciones y de las estructuras sociales que encontraron los primeros sacerdotes al llegar al Perú, fueron un campo fértil en que la semilla del Evangelio prendió con inusitada rapidez, como símbolo y prenda del fecundo florecimiento que iba a alcanzar el cristianismo sucesivamente”.

3.- “Las figuras de Santa Rosa de Lima y de San Martín de Porres, que Vuestra Excelencia ha querido evocar, son admirables expresiones de espiritualidad, que honran a vuestra Patria”.

(Discurso de Paulo VI al nuevo Embajador del Perú ante la Santa Sede, el 7 de junio de 1971)

JUAN PABLO II: (1978-2005)

Papa Juan Pablo II. (AP Photo/FILE, Massimo Sambucetti)

1.- “Me es particularmente grato acercarme a los lugares bendecidos por Dios con la presencia de santos y santas que son honor de toda la Iglesia y motivo de orgullo para el pueblo peruano”.

2.- “(El Perú es) un pueblo de raigambre e historia tan rica, a quien el Sucesor de Pedro quiere llegar en un viaje de objetivos netamente apostólicos, como alentador de la fe, de la dignidad de cada hijo de Dios y de la reconciliación de los espíritus”.

(Frases del mensaje televisivo emitido el 24 de enero de 1985, antes de su viaje a Sudamérica y al Perú)

3.- “Perú amigo, el Papa está contigo”.

4.- “El Perú es una nación de fe, de esperanza y de amor”.

5.- “No podrá construirse una patria grande sin fraternidad ni ayuda mutua, sin justicia entre el campesino y el habitante de la ciudad, sin el equilibrio entre el crecimiento técnico e industrial, sin el cuidado esmerado por los problemas agrícolas”.

(Frases dedicadas al Perú en su viaje apostólico del 1 al 5 de febrero de 1985, expresando así su cercanía y apoyo al pueblo peruano).

BENEDICTO XVI: (2005-2013)

Papa Benedicto XVI. (Foto: EFE/CLAUDIO PERI) / CLAUDIO PERI

1.- “El Perú es una nación de hondas raíces cristianas, en la que la fe ha sido semilla de identidad y esperanza para generaciones de sus hijos. Animo a todos los peruanos a fortalecer esos valores que promueven la dignidad humana, la solidaridad y la paz”.

(En el mensaje al nuevo Embajador del Perú ante la Santa Sede, 18 de diciembre de 2006)

2.- “Exhorto a la Iglesia en el Perú a continuar siendo signo de unidad y esperanza para todos, especialmente para los más pobres y olvidados. Que el Evangelio siga iluminando la vida del pueblo peruano con la fuerza transformadora del amor de Cristo”.

(En el mensaje a los obispos del Perú que visitaron oficialmente el Vaticano, 17 de mayo del 2008)

3.- “Aseguro mi cercanía espiritual a todos los hijos de la querida Nación peruana, y elevo oraciones al Señor para que continúe derramando abundantes dones sobre ese noble país, para que crezca en la justicia, la paz y la fe”.

(Frase de Benedicto XVI pronunciada el 8 de mayo del 2009, con ocasión del nombramiento del nuevo nuncio apostólico en el Perú)

FRANCISCO: (2013-2025)

Papa Francisco. (Foto: EFE/Ettore Ferrari) / ETTORE FERRARI

1.- “Perú es una tierra de esperanza, que invita y desafía a la unidad de su pueblo”.

2.- “Parte de vuestro territorio está compuesto por la Amazonía, que he visitado esta mañana y que constituye en su globalidad el mayor bosque tropical y el sistema fluvial más extenso del planeta. Este ‘pulmón’, como se lo ha querido llamar, es una de las zonas de gran biodiversidad en el mundo”.

3.- “Esos santos de ayer pero también de hoy: esta tierra tiene muchos, porque es una tierra ‘ensantada’. Perú es una tierra ‘ensantada’”.

4.- “Lo primero que me gustaría transmitirles es que esta no es una tierra huérfana, es la tierra de la Madre”.

5.- “Los ríos que acogieron sus juegos y les regalaron comida hoy están enlodados, contaminados, muertos. Jóvenes, no se conformen con lo que está pasando. No renuncien al legado de sus abuelos, no renuncien a su vida ni a sus sueños”.

(Frases durante el viaje apostólico realizado en enero del 2018)

LEÓN XIV: (2025- )

Papa León XIV en la Basílica de San Pedro tras su elección, el jueves 8 de mayo de 2025 (AP Foto/Alessandra Tarantino) / Alessandra Tarantino

1.- “Y si me permiten también una palabra, un saludo... a todos aquellos, en modo particular, a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo”.

(Frase pronunciada en español durante su primer discurso como Papa, el mismo día que fue elegido, en la Basílica de San Pedro, Roma)