Tomás Unger: el día que el divulgador científico estrenó un blog, reflexionó sobre su uso y ganó con él un concurso nacional

Algunos años antes del 2010, entre el 2007 a 2008, aparecieron en la web de El Comercio una buena cantidad de blogs (Zona Blogs). Dentro de ese grupo apareció también “Vida y Futuro”, del periodista Juan Carlos Luján. Era una interesante antesala bloguera científica a lo que vendría luego con el blog de Tomás Unger (1930-2023). El blog de Unger se llamó “Tomás en Línea” y apareció en febrero del 2010.

Este blog del destacado periodista científico surgió cuando Facebook, Twitter y Youtube reinaban ya en el consumo digital de los más jóvenes; pero la blogósfera ganaría mucho con un blog como el de Tomás Unger, que iba a permitir tener en la web las reflexiones, pensamientos y enseñanzas del mejor divulgador del conocimiento científico del país en esos días.

En verdad, los blogs en el Perú, al menos con cierta notoriedad, habían aparecido con el nuevo siglo XXI. Para el 2001 era la novedad entre los “cibernautas”, era de lo que se hablaba semanalmente; el deseo de tener un espacio propio que compartir fascinado a todos. Eso sí, había que saber qué decir y decir algo interesante, único si se podía; esto es, hallar tu “nicho”. El año 2001, incluso el 2002 eran tiempos en que las redes sociales no existían o no abarcaban aún el espacio que luego tendrían en nuestras vidas.

Lima, 28 de setiembre de 1956. El ingeniero Tomás Unger participa en el programa concurso "Helen Curtis pregunta", conducido por Pablo de Madalengoitia. (Foto: GEC Archivo Histórico) / EL COMERCIO

Pero con los años, estas redes sociales y otras fueron ganando más terreno. Tomás Unger abrió su blog “Tomás en Línea” en la primera semana de febrero de 2010, en medio del auge inicial de las redes. La blogósfera lo recibía entonces como a un hermano mayor, justo cuando el torbellino de información empezaba a marear a los usuarios. Su voz reflexiva, pausada, analítica, con datos y proyecciones certeras sobre distintos temas de la ciencia, la tecnología y los usos sociales, se hizo necesarísima ante la llamada infoxicación digital.

Unger escribía en la edición impresa del diario El Comercio desde el 7 de julio de 1981, siempre sobre temas científicos y tecnológicos (le fascinaba el mundo del automovilismo); es decir, llevaba casi 30 años en esa ardua tarea de divulgación periodística. En esas circunstancias fue que se animó a abrirse al mundo de los blogs.

El blog www.tomasenlinea.com fue el espacio ideal para la curiosidad por la vida humana y la ciencia que Unger sentía al igual que sus fieles lectores, tan curiosos como él mismo. En una entrevista del 8 de febrero de 2010, con solo unos días en línea, Unger respondió a una interrogante clásica pero esencial: “¿Cómo nace su interés por divulgar temas científicos?”, le preguntaron en una.

Lima, 18 de noviembre de 1988. Tomás Unger en la presentación de uno de sus libros. En la imagen, a su derecha, el periodista Luis Rey de Castro; y a su izquierda, el doctor Francisco Miró Quesada Cantuarias. (Foto: GEC Archivo Histórico) / EL COMERCIO

“Siempre he sido un gran lector de textos científicos. Empecé en La Prensa, en 1956, escribiendo mis ‘Crónicas Hepáticas’ y, también, sobre autos. Permanecí allí hasta que Velasco confiscó los diarios. Me fui a trabajar para el BID y volví en el 80. Entonces, me llamó ‘Jan’ Miró Quesada, de El Comercio, y me propuso hacer dos páginas: una de autos –que después se convirtió en Ruedas & Tuercas– y otra de ciencia. Acepté”.

“Debo decirle que no soy un científico. Soy un divulgador de ciencia, un generalista, que sabe un poco de todo. A mi labor la han ayudado mucho mis años y mi conocimiento de varios idiomas –la investigación es abundante, y la mejor no siempre está en español”.

Y en esa misma conversación con El Comercio, le interrogaron sobre el tema del momento: el blog que estrenaba en la web: “¿Por qué decidió escribir un blog?”. Unger aprovechó la pregunta para aclarar algo: “Tengo muchos libros y textos publicados. Me dije: todo esto es un capital que puede ser metido en un blog (…). El blog recoge algunos textos que ya he publicado y algunos inéditos”, dijo.

Lima, 4 de enero de 1999. Tomás Unger en una de las muchas entrevistas que dio a El Comercio. (Foto: Lino Chipana / GEC Archivo Histórico). / LINO CHIPANA

Su blog no tardó mucho en recibir un primer reconocimiento público. Si bien no fue durante el “Día del Blog”, el 31 de agosto, el premio que recibió se dio días antes, el 27 de agosto de 2010, a los seis meses y días de haber abierto el espacio bloguero.

Se trató del “Concurso 20 Blogs Peruanos”, que organizó entonces Perublogs y Lamula.pe. Allí, en el auditorio de Fundación Telefónica (Av. Arequipa), el blog www.tomasenlinea.com recibió el primer premio en la categoría Ciencia. Tomás Unger ya estaba acostumbrado a destacar, aunque su humildad lo retraía a ser la estrella de cualquier noche… Se acaba de ir un grande del periodismo científico.

TOMÁS UNGER EL PERFIL Nombre: Tomás Unger Golsztyn (1930-2023). Estudios: Colegio Champagnat de Miraflores. Universidad de Portland (EE.UU.), Escuela Nacional de Ingenieros del Perú (hoy UNI). Profesión: Ingeniero arquitecto. Idiomas: Español, inglés, alemán, polaco, italiano, portugués y francés. Trayectoria: Trabajó en el Hipódromo de Monterrico, en el Ministerio de Industria y Comercio, en el BID, en Concytec y en Indecopi. Ejerció el periodismo desde 1956 con participación en “La Prensa” (1956-1984), “Correo” (1970-1976), “Expreso” (1991-1999) y El Comercio (desde 1981 hasta el último día de su vida). También hizo programas en televisión.