Entrenar fuerza no tiene que ser complejo. Bajo esa idea llega la nueva adidas Dropset 4, una zapatilla diseñada para simplificar el entrenamiento y acompañar rutinas reales en el gimnasio, priorizando estabilidad, control y soporte desde los pies.

El modelo está orientado tanto a quienes están dando sus primeros pasos en el entrenamiento como a quienes ya llevan tiempo entrenando y buscan precisión en ejercicios de fuerza, potencia y movilidad.

La Dropset 4 está construida para cumplir una función clara en cada movimiento del entrenamiento. Incorpora Prosense Sockliner, una plantilla que incrementa la sensibilidad del pie, lo que ayuda al usuario a sentir mejor el contacto con el suelo, mejorar el equilibrio y ejecutar movimientos con mayor control. A esto se suma la Repetitor Foam, una espuma que ofrece retorno de energía constante y estabilidad, permitiendo mantener un rendimiento uniforme incluso en sesiones largas o de alta intensidad.

Para sostener movimientos exigentes, la zapatilla integra Force Plate, una placa diseñada para equilibrar rigidez y flexibilidad, distribuyendo de forma eficiente la fuerza generada en cada apoyo. Esto brinda mayor protección al pie y una base más firme para ejercicios que requieren potencia o carga. Finalmente, el modelo incluye TPU de alta abrasión, que aporta tracción, soporte y resistencia frente al desgaste, asegurando estabilidad en diferentes superficies y en entrenamientos que implican cambios de dirección o trabajo pesado.

Este modelo responde de manera eficiente en movimientos como salto al cajón, empuje de trineo con peso, sentadilla con barra, swing con kettlebell y trabajo con mancuernas, ya que está diseñado para entrenamientos que implican cargar, saltar y correr, entregando estabilidad y soporte sin limitar la movilidad, y convirtiéndose en una opción funcional para quienes buscan todo lo que necesitan para entrenar mejor, sin complicaciones y con foco en el rendimiento.