El apoyo del hincha de Alianza Lima es incondicional. Una gran cantidad de aficionados blanquiazules llegaron hasta el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito para alentar a su equipo ante Universidad Católica de Ecuador, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En la previa del partido, se pudo ver un nutrido grupo de hinchas blanquiazules en la tribuna oriente del recinto deportivo, que el corresponde al equipo visitante. La gran mayoría lleva encima banderolas en apoyo a Alianza Lima que invitan a ilusionarse con una clasificación.

Las imágenes llamaron la atención del canal de transmisión del partido, pues los hinchas íntimos se hacen sentir en Quito a pesar de ser visitantes.

Desde la previa, se supo que miles de hinchas viajaron de Lima a Quito por cielo y tierra para ver en acción a su equipo. La ilusión por meterse a cuartos de final es grande en tienda blanquiazul.

