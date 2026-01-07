River Plate sigue activo en el mercado de pases mientras Marcelo Gallardo prepara al plantel para la temporada 2026. Tras cerrar incorporaciones como Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, en Núñez se intensificaron los rumores sobre nuevos nombres ofensivos que puedan potenciar el ataque del equipo millonario de cara a un año con desafíos tanto en la liga local como en competiciones internacionales.

El nombre que más ha resonado en las últimas semanas es el de Sebastián Villa, delantero colombiano que actualmente milita en Independiente Rivadavia de Mendoza y que se autopostuló públicamente con declaraciones contundentes: aseguró que “si Gallardo lo llama, mañana mismo viaja” en caso de recibir el llamado del técnico millonario, dejando claro su deseo de jugar en River pese a su pasado en Boca Juniors.

Sin embargo, la negociación se complicó por cuestiones económicas. La dirigencia mendocina tasó su pase en una cifra muy por encima de lo dispuesto a pagar River, y tras sondeos preliminares la diferencia entre lo que ofrece el club de Núñez y lo que pide Independiente Rivadavia se volvió “insalvable”, llevando a la institución a dar por terminadas las conversaciones formales por ahora.

Mientras tanto, la dirigencia y Gallardo evalúan otras opciones para reforzar el plantel sin resignar competitividad. La novela por Villa sigue siendo tema de debate entre los hinchas, ya que su posible llegada generó opiniones divididas tanto por el costo como por la historia personal del jugador, y ahora River mira alternativas y otros frentes en un mercado que recién empieza a tomar forma.