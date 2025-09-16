Apareció el ‘killer’: golazo de ‘Maravilla’ Martínez para el 1-0 de Racing vs. Vélez | VIDEO
Redacción EC
Sacó ventaja. Adrián Martínez anotó a los 53′ y puso adelante a Racing vs. Vélez, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El compromiso se juega en la localía del ‘Fortín’, que se quedó con 10 hombres por expulsión de Lisandro Magallán en el primer tiempo.

Racing aprovechó su superioridad numérica y capitalizó con el gol. ‘Maravilla’ Martínez apareció debajo del arco para empujar la pelota y colocar el 1-0 de la ‘Academia’.

