Messi juega sus últimos partidos con Argentina. (Foto: AFA)
Redacción EC
No pudo contener las lágrimas. estuvo visiblemente emocionado en la previa del Argentina vs. Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias, pues será el último que juegue por esta instancia en Buenos Aires.

En pleno calentamiento, con la ovación de los 80 mil hinchas en las tribunas del Estadio Monumental, Lionel Messi dejó aflorar sus emociones y se quebró ante las cámaras que captaron todo el momento.

El cariño de los argentinos hacia su capitán y campeón del mundo era evidente. Los aplausos no tardaron en llegar desde las gradas, donde también se encuentra la familia del ‘10′.

Lionel Messi juega sus últimos partidos con Argentina. Aunque no lo ha confirmado, es posible que el Mundial 2026 sea su última aventura con la ‘Albiceleste’.

