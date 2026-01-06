Lionel Messi brindó una divertida entrevista al canal de streaming Luzu TV que fue publicada este lunes 6 de enero, en donde reveló facetas desconocidas sobre su vida, inicios en el fútbol y su futuro.

Nicolás Occhiatto y Diego Leuco fueron los encargados de la amena charla con el capitán de la selección argentina.

Fiel al estilo jovial y ameno de Luzu TV, la entrevista inició con una broma a ‘Leo’.

Occhiatto, balón en pie, le hizo un caño a un distraído Lionel Messi. “Ojo con el caño”, expresó el conductor.

“Desubicado. Me voy a la mie*** y no hacemos nada”, amenazó entre sonrisas el ‘10′.