River Plate vive uno de los momentos más decisivos de la temporada. Los dirigidos por Marcelo Gallardo jugarán el próximo domingo ante Vélez por la última jornada del Torneo Clausura.

Los ‘Millonarios’ se juegan su clasificación a la Copa Libertadores 2026 tras una increíble racha de seis derrotas en siete partidos.

Actualmente Argentino Juniors ocupa la tercera posición con 54 puntos, mientras que River se ubica cuarto con 52 unidades.

¿Cuáles son los escenarios para que River Plate clasifique a la CONMEBOL Libertadores el próximo año?

River Plate necesita vencer sí o sí a Vélez en la última jornada de la Liga Argentina, y deberá esperar una derrota de Argentinos Jrs. ante Estudiantes. Con esto, el ‘Millonario’ logrará quedarse con la tercera posición.

Si El Bicho empata, River Plate deberá vencer por una diferencia de dos goles.

Si River finaliza cuarto en la Tabla Anual, deberá esperar que Boca Juniors, Rosario Central o Argentinos Juniors ganen el Torneo Clausura.

