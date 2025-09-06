Vélez Sarsfield derrotó este sábado por 2-0 a Central Córdoba en la ciudad de Rosario para quedarse con el título de la Supercopa Argentina, el segundo en dos meses bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto.

Con un doblete de Jano Gordon (50′, 86′), el ‘Fortín’ se impuso en un partido disputado en el Estadio ‘Gigante de Arroyito’ en una final que debió reprogramarse tres veces entre Vélez, campeón de la Liga Profesional 2024, y Central Córdoba, ganador de la Copa Argentina de la temporada pasada.

El trámite del partido fue intenso y sobre el final del mismo fueron expulsados Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, del banquillo velezano, y Omar De Felippe, entrenador del ‘Ferroviario’.

Con esta conquista, más la Supercopa Internacional conquistada por Vélez el 8 de julio ante Estudiantes de La Plata (2-0), el conjunto del barrio porteño de Liniers suma 14 torneos nacionales y 5 internacionales en su palmarés.

El futuro de Vélez, que lo tiene segundo en su zona del Torneo Clausura con 14 puntos a uno del líder River Plate en el Grupo B, marca además un cruce argentino por cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing Club en 20 días.

**********

