Nuevo Audi A5: lujo y deportividad marcan el inicio de una nueva etapa de la marca en el Perú

Audi lanza en el Perú el renovado Audi A5, un sedán deportivo que combina eficiencia y diseño en una nueva etapa para la marca. El modelo incorpora una nueva generación de propulsores de combustión más eficientes y resalta por su diseño atlético, un interior completamente actualizado y una arquitectura electrónica moderna, pensada para el futuro.

Una nueva etapa para el Audi A5

Desde 2024, la marca de los cuatro aros reordenó la nomenclatura de su gama. Como parte de este proceso, el exitoso Audi A4 —históricamente uno de los modelos más vendidos de la marca— adopta ahora la denominación Audi A5. El lanzamiento en el mercado peruano coincide, además, con los 30 años de la primera generación del Audi A4.

El modelo llega en dos versiones: A5 Sedán y S5 Sedán, ambas alineadas con la nueva identidad de producto de la marca.

Diseño exterior: deportivo y sofisticado

El nuevo Audi A5 presenta una imagen más limpia y atlética. El frontal está dominado por una parrilla más ancha y plana, con estructura tridimensional tipo panal, acompañada de faros más estilizados que refuerzan su carácter deportivo. El parachoques integra el denominado soft nose, que permite que el capó quede alineado con el frontal, logrando una apariencia más uniforme y moderna.

El perfil lateral se distingue por una superficie acristalada compacta y un arco fluido que desemboca en una ventana trasera de estilo coupé. En la parte posterior, un alerón integrado refuerza la silueta dinámica del sedán.

Como novedad, el Audi A5 incorpora un portón trasero que se abre junto con la luneta, facilitando el acceso al maletero. Se trata de una solución inédita en el segmento, que sitúa al modelo entre el tradicional sedán y el concepto Sportback.

Iluminación digital de última generación

El Audi A5 eleva el estándar en iluminación al integrar luces diurnas LED digitales en la parte delantera y luces traseras digitales OLED de segunda generación.

Cada panel OLED está compuesto por cerca de 60 segmentos que funcionan como una pantalla, permitiendo funciones de comunicación entre vehículos y aportando a la seguridad mediante la denominada luz de comunicación.

Interior: experiencia digital e intuitiva

El interior ha sido concebido bajo una filosofía human-centric, orientada a las necesidades del conductor y los pasajeros. El denominado Digital Stage integra las pantallas Audi MMI frente al conductor y el acompañante, priorizando una interacción intuitiva.

El Audi MMI panoramic display, de diseño curvo y tecnología OLED, combina el Audi virtual cockpit de 11,9 pulgadas con la pantalla táctil central MMI touch de 14,5 pulgadas. De manera opcional, el acompañante puede contar con una pantalla independiente de 10,9 pulgadas.

Por primera vez, el conductor dispone de un head-up display configurable, que proyecta información clave directamente en el campo visual, mejorando la experiencia de conducción.

Motorizaciones y desempeño

La gama del Audi A5 ofrece alternativas para distintos estilos de conducción.

El Audi A5 Sedán equipa un motor 2.0 TFSI de 150 CV, acoplado a una transmisión de doble embrague y tracción delantera, pensado para el uso diario.

En el extremo deportivo, el Audi S5 Sedán incorpora un motor V6 3.0 TFSI de 367 CV, con turbocompresor de geometría variable y tecnología MHEV plus, que permite una conducción parcialmente eléctrica, mejora la eficiencia y reduce las emisiones de CO₂. La transmisión S tronic ha sido optimizada para gestionar mayor torque y ofrecer una dinámica más ágil, apoyada por la tracción total quattro con diferencial deportivo.

Disponibilidad y precios en Perú

El nuevo Audi A5 ya se encuentra disponible en la red de concesionarios de la marca en Perú. Los precios son los siguientes:

• Audi A5 Progressive: desde USD 62,990 (S/ 226,764)

• Audi A5 Black S line: USD 69,990 (S/ 251,964) – precio especial de lanzamiento

• Audi S5 Sedán: USD 102,990 (S/ 370,764)