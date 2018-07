Barcelona: Thomas Tuchel dejó abierta la posibilidad de que Rabiot sea blaugrana

El entrenador del PSG, Thomas Tuchel, brindó conferencia de prensa luego de la derrota ante el Bayern Múnich por la International Champions Cup. El técnico se refirió a la posible partida de Adrien Rabiot al Barcelona.

"Depende de él, tiene que decidir y ver si quiere quedarse con nosotros, adaptarse a nuestro estilo. De lo contrario, irá a por un nuevo desafío", señaló el estratega.

Thomas Tuchel también aprovechó la oportunidad para deshacerse en elogios para Rabiot, puesto que confesó que es de los jugadores de su mayor agrado.

"Se ve su potencial y que aún puede crecer. Me encanta este jugador, me gusta trabajar con él y es muy fácil ver su proyección", destacó el ex Borussia Dortmund.

Cabe precisar que Adrien Rabiot no integró la lista final de la selección de Francia para el Mundial Rusia 2018. Incluso, tuvo un altercado con Didier Deschamps por esta decisión.