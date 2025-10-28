El BCP anunció este martes el lanzamiento de “entrenemos para ser mejores”, una alianza con siete destacados atletas y paratletas peruanos que busca fomentar el civismo desde el ejemplo del deporte.

La iniciativa reúne a cinco atletas olímpicos y dos paratletas paralímpicos de distintas disciplinas y provenientes de distintas partes del país, quienes serán voceros de cómo impulsar valores ciudadanos desde sus propias disciplinas y demostrarán cómo es posible llevarlos a la vida cotidiana.

“En el contexto país que vivimos, creemos que es necesario rescatar aquellos valores que fortalecen el civismo, como la disciplina, el esfuerzo y el respeto”, señaló Diego Cavero, CEO del BCP. “Por eso, llevamos a cabo esta alianza, convencidos de que el deporte es un impulsor de cambio social, porque se construye sobre estos principios fundamentales”.

El equipo está conformado por Angelo Caro, skater olímpico; Sol Aguirre, surfista olímpica; Evelyn Inga, marchista olímpica; Thalia Valdivia, atleta olímpica; Diego Elías, campeón panamericano de squash; Dunia Felices, paratleta paralímpica y Rosbil Guillén, paratleta paralímpico.

Todos ellos han representado al Perú en las principales competencias internacionales y ahora se convierten en embajadores de buenas prácticas ciudadanas.

“El deporte te enseña lo mismo que necesita un país para salir adelante: disciplina, respeto y trabajo en equipo”, destacó Rosbil Guillén, campeón parapanamericano y diploma olímpico en los Juegos Paralímpicos París 2024. “Cuando entrenas, sabes que para lograr los mejores resultados tienes que seguir las reglas, respetar al otro, confiar en el equipo y no rendirte cuando las cosas se ponen difíciles. Si todos aplicáramos eso fuera de las canchas estaríamos construyendo un mejor Perú”.

Sol Aguirre, campeona mundial y representante peruana en los Juegos Olímpicos París 2024, agregó: “Así como entrenamos para ser mejores deportistas, también podemos entrenar para ser mejores ciudadanos. Entrenar la empatía, la honestidad y el respeto son ejercicios que también fortalecen al país”.

“Entrenemos para ser mejores” es una invitación a todos los peruanos a entrenar valores ciudadanos desde lo cotidiano, tal como lo hacen los deportistas desde sus disciplinas.

“Si cada peruano aplica estos valores en su día a día, el civismo se fortalece en el país y contribuimos a construir una sociedad más justa, unida y solidaria”, concluyó Diego Cavero.

Con esta iniciativa, el BCP reafirma su apuesta por el deporte como motor de cambio social y como catalizador de buenas prácticas que pueden transformar el país.

**

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.