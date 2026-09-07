Este año se correrá la edición 54 de Caminos del Inca. (Foto: Prensa ACP)
Este año se correrá la edición 54 de Caminos del Inca. (Foto: Prensa ACP)
Por Redacción EC

Sesenta años después de su primera largada, Caminos del Inca se prepara para volver a las carreteras del Perú. La edición 54 de la tradicional competencia automovilística se disputará del 7 al 18 de octubre y recorrerá las regiones de Lima, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa, en una ruta que volverá a exigir al máximo a pilotos, copilotos y vehículos.

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