Sesenta años después de su primera largada, Caminos del Inca se prepara para volver a las carreteras del Perú. La edición 54 de la tradicional competencia automovilística se disputará del 7 al 18 de octubre y recorrerá las regiones de Lima, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa, en una ruta que volverá a exigir al máximo a pilotos, copilotos y vehículos.

La expectativa crece a pocas semanas del inicio de la prueba. Más de 80 pilotos ya se encuentran inscritos tras el primer cierre y la organización espera incrementar esa cifra antes del segundo y último plazo, programado para el lunes 28 de septiembre. Caminos del Inca volverá así a reunir a algunos de los principales exponentes del automovilismo nacional en una competencia marcada por la velocidad, la resistencia y la dificultad de sus rutas.

El programa oficial comenzará el miércoles 7 de octubre con las verificaciones y la partida simbólica. Un día después se disputará el Súper Prime, antes de que la competencia entre de lleno en acción el sábado 10 con la primera etapa, que llevará a los participantes desde Lima hasta Huancayo. La carrera tendrá seis etapas y finalizará el domingo 18 de octubre, cuando los vehículos recorran el último tramo entre Puno y Arequipa.

La edición de este año tendrá un significado especial para la historia del deporte motor peruano. Caminos del Inca cumple 60 años desde su primera realización en 1966, cuando 53 binomios tomaron parte de una competencia que tuvo como primeros ganadores a Henry Bradley y César Vidaurre. Seis décadas después, la prueba continúa siendo una de las principales tradiciones del automovilismo nacional y uno de los eventos deportivos con mayor recorrido por el territorio peruano.

“Caminos del Inca es la competencia automovilística más importante del Perú. Nació hace 60 años y se ha mantenido vigente durante todo este tiempo. Es la fiesta del automovilismo peruano”, señaló Eduardo Espino, presidente del Automóvil Club Peruano. El dirigente destacó que la edición especial contará con seis etapas, comenzará en Canta y terminará, por cuarto año consecutivo, en la ciudad de Arequipa.

Christian Tasayco, director de Caminos del Inca, aseguró que los preparativos avanzan de acuerdo con lo previsto y destacó la respuesta que han tenido los pilotos hasta el momento. Además, hizo un llamado a los aficionados que seguirán la carrera en las diferentes regiones para respetar los horarios de cierre de las rutas y ubicarse en zonas seguras durante el paso de los vehículos.

Con 60 años de historia, ocho regiones involucradas y más de 80 pilotos ya inscritos, Caminos del Inca 2026 se encamina hacia una edición especial. Del 7 al 18 de octubre, las carreteras del país volverán a recibir a una de las competencias más emblemáticas del automovilismo peruano, en un aniversario que buscará unir nuevamente tradición, velocidad y resistencia.