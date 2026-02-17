Sorpresa en Francia: Florian Balogun marcó un doblete en 11 minutos en el partido de Mónaco vs PSG por Champions League | VIDEO

Folarin Balogun sorprendió al PSG con un gol a los 55 segundos en el Stade Louis II, tras conectar de cabeza un preciso centro de Aleksandr Golovin y adelantar al AS Monaco en el partido de ida de los playoffs de la Champions League. El delantero volvió a aparecer a los 18 minutos para firmar su doblete y ampliar la ventaja del conjunto monegasco, confirmando un inicio demoledor. Con su efectividad, Balogun se convirtió en la gran figura del encuentro, poniendo contra las cuerdas al vigente campeón y acercando al Monaco a un resultado clave en la serie europea.

