Nuevas estrellas del surf están emergiendo. Este domingo 5 de octubre, Bastián Arévalo se coronó campeón de la categoría sub 16 varones por la cuarta fecha del Circuito Peruano de Surf 2025.

El joven surfista se impuso ante Facundo Castañeda, Luca Chipoco y Maui Barrientos en una gran jornada en el Centro de Alto Rendimiento – Estadio Nacional del Surf.

“Muy feliz de competir en Punta Rocas, que es la playa del Mundial. Esta es una preparación para lo que se viene en el Mundial del mes de diciembre”, mencionó Arévalo.

“Ahora vienen un par de campeonatos más, vamos a ir a El Salvador con toda la selección y ojalá podamos ganar”, agregó.