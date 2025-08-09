¿Dónde ver B arcelona vs. C omo EN VIVO y EN DIRECTO? Los blaugranas reciben a los italianos en una edición más de la final del Trofeo Joan Gamper. Este torneo, donde siempre participan solamente 2 equipos, es un juego de pretemporada, donde el equipo azulgrana aprovecha para presentar a su plantilla.

El equipo dirigido por Flick hicieron su pretemporada en Asia, disputando amistosos ante diferentes equipos de ese continente, derrotándolos con marcadores abultados y con juego vistoso.

A continuación, te vamos a mostrar qué canales transmiten el partido entre Barcelona y Como por cable y televisión abierta. Además, las opciones para que tienes para poder ver el partido mediante streaming.

Repasa los canales que transmiten el partido de FC Barcelona vs. Como por el Trofeo Joan Gamper.

¿Dónde ver Barcelona vs. Como EN VIVO HOY?

El partido de Barcelona vs. Como en vivo por el Trofeo Joan Gamper 2025, será transmitido por el canal de BarcaTV y YouTube en todo el Mundo. A continuación, te mostramos cómo verlo en directo.

¿Qué canales transmiten Barcelona vs. Como HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: Barca TV y YouTube

En Paraguay lo pasa: Barca TV y YouTube

En Uruguay lo pasa: Barca TV y YouTube

En Chile lo pasa: Barca TV y YouTube

En Ecuador lo pasa: Barca TV y YouTube

En Venezuela lo pasa: Barca TV y YouTube

En Perú lo pasa: Barca TV y YouTube

En Brasil lo pasa: Barca TV y YouTube

En Colombia lo pasa: Barca TV y YouTube

En Bolivia lo pasa: Barca TV y YouTube

En México lo pasa: Barca TV y YouTube

En España lo pasa: Barca TV, TV3, Movistar+ y 3 cat.

En Estados Unidos lo pasa: Barca TV y YouTube

