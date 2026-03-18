FC Barcelona protagoniza un partidazo ante el Newcastle United en el Camp Nou por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo dirigido por Hansi Flick arrancó con intensidad y logró abrir el marcador rápidamente, marcando el ritmo de un encuentro lleno de emociones desde el inicio.

A los 6 minutos, Raphinha puso el 1-0 tras una gran jugada colectiva, desatando la euforia en el estadio. Sin embargo, la respuesta de las ‘Urracas’ no tardó en llegar y Anthony Elanga igualó el marcador a los 15 minutos, aprovechando un descuido defensivo para silenciar momentáneamente al público local.

Lejos de sentir el golpe, el conjunto blaugrana reaccionó de inmediato y volvió a ponerse en ventaja gracias al tanto de Marc Bernal a los 18 minutos. No obstante, el duelo siguió siendo un ida y vuelta constante, ya que nuevamente Elanga apareció para firmar su doblete y establecer el empate en un primer tiempo vibrante.

Cuando parecía que el descanso llegaría con igualdad en el marcador, apareció Lamine Yamal en el epílogo del primer tiempo. El joven talento convirtió desde el punto de penal y le devolvió la ventaja al Barcelona, cerrando una primera mitad electrizante y dejando todo abierto para la definición de la serie.

¡¡¡ZAPATAZO INATAJABLE DE LAMINE YAMAL PARA EL 3-2 DE BARCELONA VS. NEWCASTLE (4-3 GLOBAL) EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!!!



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¡¡¡PARTIDAZO PALO Y PALO!!! ¡¡DOBLETE DE ELANGA PARA EL 2-2 EN EL CAMP NOU (3-3 GLOBAL) IENTRE NEWCASTLE Y BARCELONA!!



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¡¡TENEMOS UN PARTIDAZO EN EL CAMP NOU!! BERNAL VUELVE A PONER A BARCELONA EN VENTAJA POR 2-1 (3-2 GLOBAL) ANTE NEWCASTLE.



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¡¡QUÉ SERIE!! ELANGA VUELVE A IGUALAR LA SERIE ANTE BARCELONA... ¡2-2 EL GLOBAL!



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¡¡¡JUGADÓN Y GOLAZO DEL BARCA!!! De un movimiento sensacional de Lamine en mitad de cancha llegó el gol de Raphinha para el 1-0 tempranero de Barcelona vs. Newcastle.



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