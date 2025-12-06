Ya es la figura: `Hat-trick’ de Ferran para el 4-1 del Barcelona vs. Betis por LaLiga | VIDEO

Cuando parecía un partido complicado para Barcelona, apareció Ferran Torres para marcar el camino de la remontada ante Real Betis en una nueva jornada por LaLiga. El delantero anotó un triplete en el primer tiempo y convertirse en la figura del partido.

A los 11′, Ferran recibió un pase Koundé al primer palo y batió al arquero rival para el 1-1 parcial. Antony había puesto el 1-0 temprano para el local, pero la alegría no les duró mucho. Dos minutos después del empate, otra vez el goleador culé infló las redes y anotó el 2-1.

Pero Ferran no se conformó con eso. Barcelona pisó el acelerador y encontró el 3-1 gracias a Roony Bardghji; sin embargo, el atacante azulgrana selló su ‘hat-trick’ con un remate desde fuera del área que se desvió en un defensor y puso el 4-1 a los 41′.

Así, Barcelona gana cómodamente en campo del Real Betis y, si se mantiene el resultado, continuará como único líder de LaLiga.

Primer y segundo gol de Ferran

¡REACCIONÓ RÁPIDO EL CULÉ! Ferran Torres apareció en dos ocasiones y marca un doblete para el 2-1 del Barcelona ante Betis.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2Ncw7ziTJD — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2025

Tercer gol de Ferran

HAT-TRICK EN EL PT: Ferran Torres pateó de lejos, la pelota se desvió y llegó el 4-1 de Barcelona sobre Betis.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/g4Krh6OvM5 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2025