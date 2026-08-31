¡Zurda de oro! Doblete de Lamine Yamal para cerrar la goleada del Barcelona en el Camp Nou | VIDEO

Barcelona cerró la fiesta en el Camp Nou con un golazo de Lamine Yamal a los 90′. La estrella azulgrana apareció casi al final del partido para firmar su doblete en la victoria por 5-2 ante Rayo Vallecano, correspondiente a la fecha 3 de LaLiga. Yamal apareció fuera del área para sorprender al arquero rival con un remate colocado al primer palo. La jugada pareció simple, pero fue una muestra de la calidad técnica del jugador, quien ya había marcado a los 21′. Con ello, el equipo de Hansi Flick logró su tercera victoria consecutiva y se mantieen como líder del campeonato español.

Barcelona cerró la fiesta en el Camp Nou con un golazo de Lamine Yamal a los 90′. La estrella azulgrana apareció casi al final del partido para firmar su doblete en la victoria por 5-2 ante Rayo Vallecano, correspondiente a la fecha 3 de LaLiga. Yamal apareció fuera del área para sorprender al arquero rival con un remate colocado al primer palo. La jugada pareció simple, pero fue una muestra de la calidad técnica del jugador, quien ya había marcado a los 21′. Con ello, el equipo de Hansi Flick logró su tercera victoria consecutiva y se mantieen como líder del campeonato español. Primer gol de Lamine Yamal ¡APARECIÓ LA MAGIA DE LAMINE! ¡ZURDAZO DESCOMUNAL Y GOLAZO DE YAMAL PARA SU PRIMER GOL EN LA TEMPORADA CON BARCELONA!



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HR49M3i2JA — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2026 Segundo gol de Lamine Yamal EMPEZÓ LA JUGADA CON UN LUJO Y LA TERMINÓ CON UN GOLAZO: gran definición de Lamine Yamal para su doblete y el 5-2 de Barcelona contra Rayo Vallecano.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eWgBAMGpRS — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru