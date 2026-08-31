¡Zurda de oro! Doblete de Lamine Yamal para cerrar la goleada del Barcelona en el Camp Nou | VIDEO
¡Zurda de oro! Doblete de Lamine Yamal para cerrar la goleada del Barcelona en el Camp Nou | VIDEO
Por Redacción EC

Barcelona cerró la fiesta en el Camp Nou con un golazo de Lamine Yamal a los 90′. La estrella azulgrana apareció casi al final del partido para firmar su doblete en la victoria por 5-2 ante Rayo Vallecano, correspondiente a la fecha 3 de LaLiga. Yamal apareció fuera del área para sorprender al arquero rival con un remate colocado al primer palo. La jugada pareció simple, pero fue una muestra de la calidad técnica del jugador, quien ya había marcado a los 21′. Con ello, el equipo de Hansi Flick logró su tercera victoria consecutiva y se mantieen como líder del campeonato español.

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